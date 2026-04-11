Вакцина от клещевого энцефалита появится в сыктывкарских поликлиниках к концу апреля

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

По словам главной медсестры городской поликлиники №3 Ангелины Морозовой, поставки препарата ожидаются в 20-х числах месяца. После этого жители смогут записаться на вакцинацию через call-центр или обратиться напрямую в прививочный кабинет.

Вакцинация считается основным способом защиты от опасного заболевания, переносчиками которого являются клещи. Сезон их активности в Коми уже начался — первые случаи присасывания были зафиксированы в конце марта в двух муниципалитетах. Риск встречи с насекомым существует не только в лесу, но и в городских парках, на дачных участках, кладбищах и территории частных домов. Заболевание может привести к серьёзным последствиям для здоровья.

В 2025 году количество районов Коми, признанных эндемичными по клещевому энцефалиту, увеличилось до 13. В список входят Сыктывкар, Прилузский, Койгородский, Сысольский, Усть-Куломский, Корткеросский, Сыктывдинский, Удорский, Княжпогостский, Усть-Вымский районы, а также Ухта, Сосногорск и Троицко-Печорский район. Пишет БНК.

При этом порядок проведения бесплатной вакцинации различается. По словам главного внештатного эпидемиолога Министерства здравоохранения региона Нины Овчинниковой, вакцинация проводится безвозмездно за счет бюджета. Однако в Ухте, как пояснили в ведомстве, бесплатно прививают только представителей профессиональных групп риска, выполняющих определённые виды работ (сельскохозяйственные, строительные, лесозаготовку и др.). Остальные граждане могут пройти иммунизацию в медицинских организациях, имеющих лицензию, за собственные средства.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Коми Марина Петухова отметила, что ранее изданный документ будет актуализирован. В новой редакции будет прописана необходимость обеспечить иммунизацию в течение года детскому и взрослому населению, включая группы риска.

К предыдущим новостям: из-за отсутствия оригинальной плитки в Сыктывкаре нашли временное решение для ремонта площади.