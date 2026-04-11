Бастрыкин взял на контроль дело о сыктывкарском бассейне, где дети получали аллергические реакции

Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Бастрыкин взял на контроль дело о сыктывкарском бассейне, где дети получали аллергические реакцииФото из архива "Про Города Сыктывкар"

С сентября прошлого года несовершеннолетние после посещения занятий по плаванию регулярно обращались в больницы с жалобами на аллергические реакции. По словам местных жителей, дети от купания получали волдыри.

Следственное управление СК России по Коми возбудило уголовное дело после проведенной проверки. Она показала, что сотрудники организации, отвечающей за бассейн, не проверяли качество дезинфекции поверхностей и не следили за уровнем остаточного хлора в воде. Пишет "Комсомольская правда".

По распоряжению Александра Бастрыкина, руководитель следственного управления СКР по Коми Андрей Исаев должен предоставить отчет о ходе расследования уголовного дела. В докладе необходимо отразить ключевые факты, выявленные следствием, а после завершения работы — итоговые результаты. Данное поручение взято на особый контроль аппарата Следственного комитета России.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+