Бастрыкин взял на контроль дело о сыктывкарском бассейне, где дети получали аллергические реакции

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

С сентября прошлого года несовершеннолетние после посещения занятий по плаванию регулярно обращались в больницы с жалобами на аллергические реакции. По словам местных жителей, дети от купания получали волдыри.

Следственное управление СК России по Коми возбудило уголовное дело после проведенной проверки. Она показала, что сотрудники организации, отвечающей за бассейн, не проверяли качество дезинфекции поверхностей и не следили за уровнем остаточного хлора в воде. Пишет "Комсомольская правда".

По распоряжению Александра Бастрыкина, руководитель следственного управления СКР по Коми Андрей Исаев должен предоставить отчет о ходе расследования уголовного дела. В докладе необходимо отразить ключевые факты, выявленные следствием, а после завершения работы — итоговые результаты. Данное поручение взято на особый контроль аппарата Следственного комитета России.

К предыдущим новостям: вакцина от клещевого энцефалита появится в сыктывкарских поликлиниках к концу апреля.