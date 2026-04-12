В Коми мотоциклист без прав влетел в ограждение и попал в больницу

В Коми мотоциклист без прав влетел в ограждение и попал в больницуФото ГАИ Коми

Инцидент случился в Сосногорске 11 апреля в 9:12. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона. 

Водитель, 1986 года рождения, управлял мотоциклом, который не был зарегистрирован и не имел номерного знака. Кроме того, водитель не использовал мотошлем. Двигаясь по улице Ленина со стороны Октябрьской в сторону улицы Орджоникидзе, мужчина потерял контроль над управлением транспортным средством напротив дома №11 по улице Ленина. В результате этого он совершил наезд на металлическое ограждение.

Вследствие аварии мотоциклист получил травмы, включая ушиб шейного отдела позвоночника и тупую травму живота. Существуют подозрения на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Ранее этот мотоциклист уже привлекался к административной ответственности 14 раз, однако в течение последнего года нарушений ПДД с его стороны не фиксировалось. Права на управление мотоциклом он не имел. В настоящее время в отношении него расследуется дело по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ, которая касается управления транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за подобное нарушение или имеющим судимость. Мотоцикл был помещен на специализированную стоянку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми многодетной семье предоставили участок без инфраструктуры.

