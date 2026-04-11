Из-за отсутствия оригинальной плитки в Сыктывкаре нашли временное решение для ремонта площади

Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Из-за отсутствия оригинальной плитки в Сыктывкаре нашли временное решение для ремонта площадиФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В столице Коми начались работы по приведению в порядок исторического покрытия Стефановской площади. С 31 марта подрядчики приступили к восстановлению утраченных фрагментов брусчатки с помощью нестандартного метода.

В Комиинформе рассказали, что найти для замены оригинальные элементы покрытия невозможно, поскольку их производство уже давно прекращено. В качестве временного решения до более масштабного ремонта было принято изготовить специальные металлические формы, точно повторяющие рисунок старой брусчатки. В них заливается цементный раствор, что позволит устранить выбоины и восстановить целостность пешеходной зоны.

Работы планируется завершить в мае. Точные сроки будут зависеть от благоприятности погодных условий.

Покрытие на Стефановской площади имеет давнюю историю: брусчатка была уложена примерно два десятилетия назад. Специалисты МПК «Дорожное хозяйство» отмечают, что для климата Сыктывкара с его резкими температурными перепадами нормативный срок службы такого покрытия составляет в среднем лишь пять лет. Дополнительный ущерб материалу наносит пескосоляная смесь, которую коммунальные службы ежегодно используют для борьбы с зимней скользкостью.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+