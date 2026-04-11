Из-за отсутствия оригинальной плитки в Сыктывкаре нашли временное решение для ремонта площади

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В столице Коми начались работы по приведению в порядок исторического покрытия Стефановской площади. С 31 марта подрядчики приступили к восстановлению утраченных фрагментов брусчатки с помощью нестандартного метода.

В Комиинформе рассказали, что найти для замены оригинальные элементы покрытия невозможно, поскольку их производство уже давно прекращено. В качестве временного решения до более масштабного ремонта было принято изготовить специальные металлические формы, точно повторяющие рисунок старой брусчатки. В них заливается цементный раствор, что позволит устранить выбоины и восстановить целостность пешеходной зоны.

Работы планируется завершить в мае. Точные сроки будут зависеть от благоприятности погодных условий.

Покрытие на Стефановской площади имеет давнюю историю: брусчатка была уложена примерно два десятилетия назад. Специалисты МПК «Дорожное хозяйство» отмечают, что для климата Сыктывкара с его резкими температурными перепадами нормативный срок службы такого покрытия составляет в среднем лишь пять лет. Дополнительный ущерб материалу наносит пескосоляная смесь, которую коммунальные службы ежегодно используют для борьбы с зимней скользкостью.

