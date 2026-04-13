1 пузырек в бочку с водой — и поливаю все грядки: растения как на дрожжах растут, зелень сочная, цветы яркие

1 пузырек в бочку с водой — и поливаю все грядки: растения как на дрожжах растут, зелень сочная, цветы яркиеФото из архива "ПроГорода"

Обеспечить растения пышной зеленью и обильным плодоношением можно с помощью бюджетного аптечного средства — нашатырного спирта. Его 10% водный раствор представляет собой концентрированный источник аммиака, то есть азота в самой доступной для корневой системы форме. Азот выступает основным строительным материалом для белков и хлорофилла, напрямую влияя на интенсивность фотосинтеза, скорость роста побегов и насыщенный зеленый цвет листвы.

Механизм действия и практическая польза При внесении в почву раствор аммиака быстро усваивается корнями, что позволяет в короткие сроки устранить признаки азотного голодания — пожелтение нижних листьев, мелкую бледную листву и общее отставание в развитии. Помимо питательной функции, нашатырный спирт создает защитный эффект. Его резкий запах отпугивает таких вредителей, как тля, муравьи, морковная и луковая муха, а также медведка. Обработка почвы раствором способна снизить их активность, что служит профилактикой повреждения корней и надземных частей растений.

Применение: дозировки и схемы подкормки Базовый раствор для корневой подкормки готовят из 40-50 мл нашатырного спирта на 10 литров воды. Полив проводят по предварительно увлажненной почве, избегая попадания на стебли и листья. Для внекорневой обработки концентрацию уменьшают вдвое — 20-25 мл на 10 литров воды, распыляя раствор утром или вечером в безветренную погоду.

Рекомендованные схемы применения различаются в зависимости от культуры:

  • Для пасленовых (томаты, перцы, баклажаны) и капусты первую подкормку проводят через две недели после высадки рассады, последующие — с интервалом в 18-20 дней до начала фазы цветения.
  • Листовую зелень (укроп, петрушка, салат) поливают раствором каждые 12-14 дней для получения сочной и ароматной массы.
  • Декоративные цветочные культуры подкармливают в период активного роста побегов и закладки бутонов для стимуляции пышного цветения.
  • Газонную траву поливают раствором слабой концентрации (1 ст. ложка на 10 л) после стрижки для быстрого восстановления и сохранения ярко-зеленого цвета.

При работе со средством необходимо использовать перчатки, избегать вдыхания паров и не превышать указанных дозировок, чтобы не вызвать ожог корней.

Экспертное уточнение: Нашатырный спирт является эффективным средством для быстрого устранения острого дефицита азота. Его применение наиболее рационально в первой половине вегетационного сезона, когда происходит активный рост зеленой массы. После начала цветения и формирования завязей избыток азота может привести к явлению «жирования» — чрезмерному развитию листьев в ущерб плодоношению и качеству урожая. На этой стадии приоритет стоит отдать калийно-фосфорным подкормкам, которые отвечают за созревание плодов, накопление сахаров и общую устойчивость растений.

