"Получается изумительный чернозём всего за год": 3 ошибки, которые совершают дачники в организации компоста и как их избежать

На практике многие садоводы сталкиваются с ситуацией, когда заложенная компостная куча годами сохраняет форму, но не превращается в готовый перегной. Источником для этого материала стал личный опыт: на приобретенном участке была обнаружена трехлетняя компостная куча, содержимое которой напоминало скорее слежавшуюся траву, чем питательный субстрат. Этот случай стал поводом детально изучить принципы эффективного компостирования, которые позволяют получать результат не через годы, а в течение одного теплого сезона.

Основные способы организации компоста

Существует два принципиально разных подхода к организации процесса: компостная яма и компостный ящик (или бочка). Выбор конструкции напрямую влияет на скорость переработки и удобство использования.

Компостная грядка (яма). Этот метод подразумевает выкапывание углубления в земле размером примерно 1х1 метр и глубиной 60–80 сантиметров. В течение сезона в него складывают все растительные отходы: скошенную траву, ботву, очистки. Осенью содержимое присыпают слоем земли толщиной 10–15 сантиметров. Весной на эту образовавшуюся возвышенность высаживают тыквы, кабачки или патиссоны. Их корневая система активно структурирует массу, а широкая листва защищает компост от пересыхания. К концу сезона растения дают урожай, а под ними формируется слой готового или почти готового перегноя. Компост в емкости (ящик, бочка без дна). Эта конструкция удобна для постоянного и постепенного получения перегноя. Органические отходы закладывают сверху, а готовый субстрат выбирают через специальную дверцу в нижней части. В замкнутом пространстве лучше сохраняется влага и температура, что ускоряет деятельность микроорганизмов. Многие садоводы устанавливают сразу две или три секции для непрерывного цикла: одна заполняется, в другой идет процесс, из третьей выбирают готовый продукт.

Три критических ошибки, замедляющих созревание компоста

Успех зависит не столько от конструкции, сколько от соблюдения внутренних правил подготовки органики.

Ошибка 1: Несоблюдение баланса слоев. Эффективное компостирование строится на чередовании «зеленых» (азотистых) и «коричневых» (углеродистых) материалов. К зеленым относятся свежая трава, овощные очистки, ботва. К коричневым — сухая листва, солома, мелкие ветки, измельченный картон. Оптимальное соотношение — примерно 1 часть «зеленого» к 2–3 частям «коричневого». Каждый слой органики толщиной 15–20 сантиметров желательно пересыпать несколькими лопатами обычной садовой земли или уже готового компоста. Это заселяет массу необходимыми бактериями. Нельзя формировать толстые, однородные слои из только что скошенной травы или только листьев — они слеживаются и не разлагаются.

Ошибка 2: Неправильное место размещения. Компостную зону располагают в затененном месте, защищенном от прямых солнечных лучей и ветра. На солнце органическая масса быстро пересыхает, микробиологическая деятельность останавливается, и вместо перегнивания получается сено. Тень помогает поддерживать стабильную влажность и температуру, привлекает дождевых червей.

Ошибка 3: Нарушение режима влажности. Содержимое компостера должно быть постоянно влажным, как хорошо отжатая губка. В сухую погоду массу необходимо периодически поливать. Для удержания влаги сверху можно использовать темное агроволокно, кусок старого ковра или картона. При этом важно обеспечить дренаж в основании, чтобы избежать застоя воды и гниения.

Экспертное уточнение: Для ускорения процесса в теплый период компостную кучу полезно один-два раза в месяц перелопачивать, перемешивая внешние, более сухие слои с внутренними. Это обеспечивает приток кислорода, необходимого для работы аэробных бактерий. Если нет возможности переворачивать всю массу, можно протыкать ее на всю глубину ломом или вилами для создания воздушных каналов.

