Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

"Получается изумительный чернозём всего за год": 3 ошибки, которые совершают дачники в организации компоста и как их избежать

На практике многие садоводы сталкиваются с ситуацией, когда заложенная компостная куча годами сохраняет форму, но не превращается в готовый перегной. Источником для этого материала стал личный опыт: на приобретенном участке была обнаружена трехлетняя компостная куча, содержимое которой напоминало скорее слежавшуюся траву, чем питательный субстрат. Этот случай стал поводом детально изучить принципы эффективного компостирования, которые позволяют получать результат не через годы, а в течение одного теплого сезона.

Основные способы организации компоста

Существует два принципиально разных подхода к организации процесса: компостная яма и компостный ящик (или бочка). Выбор конструкции напрямую влияет на скорость переработки и удобство использования.

  1. Компостная грядка (яма). Этот метод подразумевает выкапывание углубления в земле размером примерно 1х1 метр и глубиной 60–80 сантиметров. В течение сезона в него складывают все растительные отходы: скошенную траву, ботву, очистки. Осенью содержимое присыпают слоем земли толщиной 10–15 сантиметров. Весной на эту образовавшуюся возвышенность высаживают тыквы, кабачки или патиссоны. Их корневая система активно структурирует массу, а широкая листва защищает компост от пересыхания. К концу сезона растения дают урожай, а под ними формируется слой готового или почти готового перегноя.

  2. Компост в емкости (ящик, бочка без дна). Эта конструкция удобна для постоянного и постепенного получения перегноя. Органические отходы закладывают сверху, а готовый субстрат выбирают через специальную дверцу в нижней части. В замкнутом пространстве лучше сохраняется влага и температура, что ускоряет деятельность микроорганизмов. Многие садоводы устанавливают сразу две или три секции для непрерывного цикла: одна заполняется, в другой идет процесс, из третьей выбирают готовый продукт.

Три критических ошибки, замедляющих созревание компоста

Успех зависит не столько от конструкции, сколько от соблюдения внутренних правил подготовки органики.

Ошибка 1: Несоблюдение баланса слоев. Эффективное компостирование строится на чередовании «зеленых» (азотистых) и «коричневых» (углеродистых) материалов. К зеленым относятся свежая трава, овощные очистки, ботва. К коричневым — сухая листва, солома, мелкие ветки, измельченный картон. Оптимальное соотношение — примерно 1 часть «зеленого» к 2–3 частям «коричневого». Каждый слой органики толщиной 15–20 сантиметров желательно пересыпать несколькими лопатами обычной садовой земли или уже готового компоста. Это заселяет массу необходимыми бактериями. Нельзя формировать толстые, однородные слои из только что скошенной травы или только листьев — они слеживаются и не разлагаются.

Ошибка 2: Неправильное место размещения. Компостную зону располагают в затененном месте, защищенном от прямых солнечных лучей и ветра. На солнце органическая масса быстро пересыхает, микробиологическая деятельность останавливается, и вместо перегнивания получается сено. Тень помогает поддерживать стабильную влажность и температуру, привлекает дождевых червей.

Ошибка 3: Нарушение режима влажности. Содержимое компостера должно быть постоянно влажным, как хорошо отжатая губка. В сухую погоду массу необходимо периодически поливать. Для удержания влаги сверху можно использовать темное агроволокно, кусок старого ковра или картона. При этом важно обеспечить дренаж в основании, чтобы избежать застоя воды и гниения.

Экспертное уточнение: Для ускорения процесса в теплый период компостную кучу полезно один-два раза в месяц перелопачивать, перемешивая внешние, более сухие слои с внутренними. Это обеспечивает приток кислорода, необходимого для работы аэробных бактерий. Если нет возможности переворачивать всю массу, можно протыкать ее на всю глубину ломом или вилами для создания воздушных каналов.

Ранее мы писали:

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+