Не попадитесь: юрист перечислил 5 признаков поддельных квитанций ЖКХ

Не попадитесь: юрист перечислил 5 признаков поддельных квитанций ЖКХФото из архива "ПроГорода"

В условиях увеличения случаев мошенничества в жилищно-коммунальной сфере потребителям необходимо тщательно проверять поступающие платежные документы.

Сергей Сергеев, руководитель направления правового сопровождения споров в ЖКХ юридической группы «Яковлев и Партнеры», выделяет несколько практических признаков, позволяющих определить подлинность квитанции.

Первым шагом является точное определение организации, которая должна отправлять расчетные документы. Для этого требуется знать актуальные данные о своей управляющей компании. Эти сведения можно получить через государственные онлайн-ресурсы, например, систему «ГИС ЖКХ». В соответствующем разделе сервиса достаточно указать адрес дома, чтобы увидеть информацию об обслуживающей организации. Процедура не требует регистрации и позволяет оперативно сравнить данные из квитанции с официальными данными. При обнаружении несоответствий следует сразу обратиться в свою управляющую компанию для проверки документа.

Вторым важным фактором являются внешние особенности платежки. Нестандартная бумага, низкое качество печати или отклонения в оформлении могут указывать на подделку. Мошенники часто используют подобные методы, рассчитывая на недостаточную внимательность граждан.

Третьим моментом выступает точность содержания. Опечатки, грамматические ошибки, некорректные названия юридических лиц или услуг, неверные платежные периоды или даты служат основанием для подозрений. Существенное изменение суммы оплаты в сравнении с предыдущими периодами также должно вызывать вопросы.

Эксперты рекомендуют обязательно проверять данные, зашифрованные в QR-коде на квитанции. После сканирования клиент должен увидеть реквизиты управляющей компании или расчетного центра, а не счета частного лица или неизвестной организации. Официальные платежи всегда проводятся через четко обозначенные реквизиты получателя.

Кроме того, полезно сравнить указанные в документе реквизиты: ФИО плательщика, уникальный идентификатор, расчетный счет управляющей компании. Любые отклонения от информации в договоре или данных из официальных сервисов требуют обращения в управляющую компанию для предотвращения финансовых рисков.

Экспертное уточнение: Помимо проверки самой квитанции, рекомендуется установить прямой контакт с управляющей компанием — узнать официальный телефон, адрес электронной почты и сайт. Это позволит быстро уточнять любые возникающие вопросы по платежам и снизить зависимость от информации, поступающей только через бумажные документы. Также стоит регулярно, хотя бы раз в квартал, проверять данные о своей УК через «ГИС ЖКХ», поскольку управляющие организации могут меняться, а мошенники часто используют старые или неактуальные данные для создания поддельных платежек.

