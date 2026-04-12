Тренды окрашивания 2026: цвета, которые выглядят дорого и растут незаметно

Фото из архива "ПроГорода"

Сезонные тренды в окрашивании волос окончательно сместились от драматичных перемен к продуманному благородству. Вместо агрессивных контрастов палитра теперь строится на сложных, многоуровневых оттенках, которые переливаются, создают объем и выглядят как естественное продолжение образа. Эксперты выделяют несколько ключевых техник, которые зададут тон в 2026 году.

Глубокий холодный мокко Абсолютный черный цвет уступает место более сложным и приглушенным вариациям темной гаммы. Актуальными становятся оттенки холодного мокко, насыщенного капучино или графитово-коричневого с легким пепельным подтоном. Суть техники не в равномерном покрытии, а в создании живой глубины за счет растяжки цвета по длине — от более темных корней к слегка осветленным, но не контрастным концам.

Такой подход дает несколько преимуществ. Волосы приобретают здоровый блеск и визуальную густоту, а цвет, лишенный плоской монохромности, не утяжеляет черты лица. Кроме того, плавный переход к натуральному тону у корней позволяет увеличить интервалы между визитами к колористу, поскольку граница отрастания становится практически незаметной.

Световой акцент у лица (контурное окрашивание) Популярность набирают техники, которые освежают образ, минимально вмешиваясь в основную массу волос. Концепция контурного окрашивания строится на работе с прядями, обрамляющими лицо. Их мягко высветляют на 1-2 тона, подобрав оттенок, гармонирующий с натуральным цветом кожи и волос.

Результат работает как оптическая коррекция: взгляд становится ярче, черты лица — четче, а кожа визуально светлеет. Объем у корней также увеличивается за счет игры света на текстурированных прядях. Техника отличается долговечностью, так как отрастающие корни не создают резкой линии, а мягко сливаются с основным цветом.

Мягкий карамельный шатуш Классическое контрастное мелирование трансформировалось в более натуральные и плавные форматы. Трендом становится теплый карамельный шатуш — техника, при которой осветленные пряди тонко вплетаются в основную массу волос, создавая эффект естественного выгорания на солнце. Резкие полосы или выраженные «тигровые» пряди уходят в прошлое.

Это решение подходит для обладательниц русых, светло- и средне-каштановых волос. Оно добавляет образу глубины, теплоты и динамики, особенно заметной на стрижках с удлиненными слоями или каскадом. Технология также практична: благодаря мягким переходам и отсутствию четкой линии роста, коррекция требуется реже.

Общий вектор понятен: в приоритете здоровый блеск, ухоженный вид и технологии, которые экономят время, сохраняя при этом визуальную сложность и привлекательность цвета.

Экспертное уточнение: Современные тренды окрашивания базируются на принципе «low-maintenance» — минимального ухода. Это достигается за счет двух основных техник: растяжки цвета (color melting) и работы с подтоном. Растяжка создает плавный градиент от корней к концам, что исключает резкую демаркационную линию. Подбор правильного подтона (холодного, нейтрального или теплого) в соответствии с природным колоритом клиента и тоном его кожи обеспечивает естественное слияние отросших корней с окрашенной частью. Например, холодный мокко часто содержит фиолетовый или синий микстон, нейтрализующий нежелательные рыжие оттенки в натуральном пигменте, что позволяет цвету дольше сохранять чистоту. Контурное окрашивание у лица — это, по сути, адаптированная техника «babylights» (очень тонких осветленных прядей), которая работает по принципу светокоррекции в макияже, визуально приподнимая черты лица.

