В чем различие поддельного топленого масла "Белорусское" с маркетплейса от купленного в Пятерочке

Прежде чем вникать в детали, важно понять причины подделок топленого масла. Длительный срок хранения без холодильника делает его привлекательным для онлайн-торговли. Многие слышали о пользе продукта, но не помнят его настоящий вкус и аромат. Всё это открывает двери для недобросовестных производителей растительных жиров, ароматизаторов и красителей, обманывая доверчивых покупателей. Создателям подделок даже не нужно использовать дорогое сливочное масло.

Иногда рядовой поход за продуктами превращается в захватывающее расследование. Со мной это случилось с поиском топленого масла – продукта, знакомого с детства, но оказавшегося квестом во взрослой жизни. Всё началось с неудачного онлайн-заказа и переросло в сравнение двух на первый взгляд идентичных, но абсолютно разных продуктов. Это как выбирать между подлинным бриллиантом и искусной имитацией – сияние похоже, суть разная.

Мои эксперименты начались с онлайн-заказа масла "Белорусское" за 444 рубля (600 грамм). После негативного опыта я решила подстраховаться и купила в ближайшей "Пятерочке" банку масла "Беловежские сыры" за 299 рублей (200 грамм). Разница в цене была заметна, но я решила, лучше переплатить за качество.

"Белорусское" масло доставили в картонной коробке с пометкой "хрупкое стекло". В качестве бонуса продавец предложил кулинарную кисточку – приятный, но необязательный жест. Однако этикетка на банке была наклеена неровно, дата изготовления почти стерлась через три месяца, а в составе обнаружилась загадочная фраза: "изготовлено из сливочного масла". Маркировка "Честный знак" отсутствовала. Как прийти на важную встречу в помятом костюме – общее впечатление сразу теряется.

"Беловежские сыры" представили свой продукт в аккуратной стеклянной банке с картонной коробкой. Дата производства была четко выбита на крышке, а "Честный знак" без проблем отсканировался. Всё выглядело скромно, но надежно. Это как надеть сдержанную, но добротную одежду – стильно и уверенно.

Сенсорный анализ: доверяйте своим ощущениям

"Белорусское" масло сразило меня подозрительно сильным ароматом сливок, напоминающим отдушку. Вкус был похож на спред "Rama" из детства – что-то знакомое, но не то. Цвет был неестественно ярко-желтым, слишком насыщенным для натурального продукта.

"Беловежские сыры" пахли… мылом! С легким молочным оттенком, но с ощутимым запахом хозяйственного мыла. Вкус был аналогичным, оставляя неприятное послевкусие старого сыра. Цвет был неравномерным: твердая часть светло-желтая, жидкая – более яркая и прозрачная. Как попробовать экзотическое блюдо, которое выглядит красиво, но пахнет и на вкус омерзительно.

Текстура и нагрев: масло в действии

Оба масла из холодильника были твердыми, но при комнатной температуре вели себя по-разному. "Белорусское" становилось мягким и кремообразным, однородным, с небольшим жидким слоем сверху. "Беловежские сыры" расслоились: сверху около сантиметра жидкости, а под ней – твердая, неоднородная масса с вкраплениями.

Настоящим испытанием стала проверка нагревом на ладони. Кусочек "Беловежских сыров" таял мгновенно, образуя прозрачные подтеки, и через 10 минут превратился в зернистый комочек. "Белорусское" таяло медленнее, сохраняя густую консистенцию даже через 20 минут. Как сравнивать сливочное масло с маргарином – разница очевидна.

Юридическая сторона: читаем между строк

В декларации на "Белорусское" масло значится код ТН ВЭД для "смесей из животных или растительных жиров". Продукт изготовлен по ГОСТу для спредов, а не для топленого масла. Как купить билет на самолет, а оказаться в поезде.

"Беловежские сыры" задекларированы как сливочное масло с кодом для молочных жиров, по техническим условиям для топленого масла.

Производители: кто стоит за продуктом?

"Белорусское" масло производит ООО "Биомилк" из подмосковных Люберец. По указанному адресу молочного завода нет – только здание, где сдаются площади в аренду. Сайт компании не обновлялся с 2016 года. Как найти заброшенный дом вместо дворца.

"Беловежские сыры" – продукт белорусского предприятия с историей с 1938 года и современным заводом в городе Высокое. Это реальный производитель с хорошей репутацией и историей. Как выбрать надежный бренд, который дорожит своим именем.

Итоги расследования: разочарование и ценный опыт

"Беловежские сыры" формально соответствуют всем требованиям, но их вкус и запах оказались неприемлемыми. "Белорусское" масло – спред под видом топленого масла. Пусть и с более приятным вкусом, но обман очевиден.

Мои поиски качественного топленого масла продолжаются. Эта история научила меня внимательнее читать этикетки, проверять маркировку и не верить красивым обещаниям. Найти настоящий продукт в мире изобилия – сложная задача, но оно того стоит. Как охота за сокровищами – требует терпения, но результат приносит удовлетворение.

Статья не является рекламой или антирекламой.

Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.

Читайте также: