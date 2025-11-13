Логотип новостного портала Прогород
Частный сектор в Сыктывкаре остался без площадки для ТКО

Частный сектор в Сыктывкаре остался без площадки для ТКО

Жители Сыктывкара в районе аэропорта оказались без привычной контейнерной площадки. Она оказалась «стерта с лица земли». Кто и зачем ее ликвидировал, а главное – куда теперь жителям этой части города выносить свой мусор? В ситуации разобрался «Про Город».

К нам в редакцию обратились подписчики нашего издания из числа жителей, проживающих по улице Заводская около аэропорта. Это частный сектор. Владельцы старых деревянных домов долгое время относили мусор на площадку с баками около здания №13 по этой же улице. В настоящее время нежилой объект недвижимости является частной собственностью – там располагаются производственные помещения предпринимателя. И ему же принадлежит прилегающая к зданию территория. Собственно, на ней и стояли много лет контейнеры.

Как выяснил «Про Город», поскольку, несмотря на то, что это частные владения, доступ к месту накопления ТКО был свободный. Вместе с тем, не все люди аккуратные. А потому около площадки время от времени валялись остатки мусора. Местные власти потребовали от бизнесмена обеспечить надлежащее содержание территории. По всей видимости, он не стал брать на себя чужую вину – за посторонних людей, которые небрежно оставляли на его участке земли свои пакеты с отходами.

Вместе с тем, по федеральному законодательству именно собственник участка, на котором расположена контейнерная площадка, несет ответственность за ее санитарный вид и общее обслуживание.

Ситуация перешла в плоскость судебного разбирательства. Служители Фемиды свое решение вынесли. Какое именно – «Про Городу» пояснили в мэрии.

«В связи с расположением места накопления ТКО для жителей частного сектора по адресу: г. Сыктывкар, ул. Заводская, 13 на частной территории, по обращению юридического лица указанное место было ликвидировано, - сообщили нашему изданию в администрации столицы Коми. - Ввиду плотности застройки и отсутствия иного места установки контейнера были определены места бесконтейнерного сбора в данном районе частных домовладений по адресам: ул. Кирова, 70 и ул. Заводская, 5».

Как нам уточнили в мэрии, соответствующие изменения внесены в постановление администрации № 4/1149 «Об утверждении реестра контейнерных площадок на территории МО ГО «Сыктывкар». 

«Включение в график вывоза отходов по бесконтейнерному сбору осуществляет ООО «Региональный оператор Севера». После определения периодичности и времени вывоза информация собственникам частного сектора будет донесена дополнительно», - добавили «Про Городу» местные власти.

Однако на этом точку в этой мусорной истории ставить рано. «Про Город» обратился к Регоператору, руководство которого не согласилось с таким видением решения вопроса властями нашего города. Вот что отметил «Про Городу» руководитель отделений по обращению с ТКО ООО «Региональный оператор Севера» Олег Уткин:

«Если по решению суда ликвидируют ту или иную контейнерную площадку, то необходимо определить новое место для ее организации в рамках всех необходимых правил». 

По его словам, не нужно идти по пути бесконтейнерного сбора – самого простого ввиду незатратности для органов местного самоуправления. Важно думать о людях. А они не должны быть привязаны к графику работы мусоровозов. 

«Такой формат был в старые советские времена. Но на дворе уже 21-ый век и совсем иные реалии. Сегодня большинство людей настолько заняты работой и множеством других задач, что нагружать себя еще и необходимостью в определенное время выходить на улицу в ожидании нашего транспорта – нереалистичная перспектива и очень хлопотная для жителей», - добавил собеседник издания. 

Зачем усложнять народу жизнь? К тому же машины Регоператора могут в силу объективных причин не оказаться в заданный час и минуту у того или иного объекта, как пояснил Олег Уткин, из-за пробок на проезжих частях или по причине плохо очищенных дорог (это касается зимних месяцев), когда к тому или иному объекту не подобраться.

- Кроме того, важно понимать, что по федеральному законодательству бесконтейнерный сбор не подразумевает оставления людьми пакетов с мусором во дворе около своего дома или в каком-то едином месте. Такой формат с учетом позиций нормативно-правовой базы налагает на каждого потребителя обязанность самолично положить свои пакеты с отходами в мусоровоз. Мы понимаем, что люди могут не успевать по своим причинам вовремя выходить на улицу – вот именно в тот момент, когда к ним подъезжает мусоровоз. В итоге люди будут оставлять свой мусор на улице, образуя несанкционированные свалки. А убирать их по законодательству должны собственники земли, на которой они возникли.

По словам Олега Уткина, конкретно по ситуации с улицей Заводская сложность еще и в расположении домов: между ними очень узкие проезды, так что громоздкий мусоровоз просто не втиснется в проулки. А если каким-то чудом это и получится, то спустя непродолжительное время эти дороги окажутся разбиты столь тяжелыми фурами.

- Мы настоятельно рекомендуем властям Сыктывкара и администрациям остальных муниципалитетов не рассчитывать на то, что бесконтейнерный сбор спасет ситуацию, - подытожил представитель руководства Регоператора Севера. – В случае ликвидации той или иной контейнерной площадки местным властям следует найти участок поблизости и обустроить новое место накопления отходов, удобное для обслуживания нашими мусоровозами. Штрих к картине: пока местные власти бездействуют, люди по Заводской уже выкидывают пакеты с мусором вдоль дороги. Так что улица постепенно превращается в свалку…

Галина СЕРГЕЕВА
Фото автора

