Частный сектор в Сыктывкаре остался без площадки для ТКО

Жители Сыктывкара в районе аэропорта оказались без привычной контейнерной площадки. Она оказалась «стерта с лица земли». Кто и зачем ее ликвидировал, а главное – куда теперь жителям этой части города выносить свой мусор? В ситуации разобрался «Про Город».

К нам в редакцию обратились подписчики нашего издания из числа жителей, проживающих по улице Заводская около аэропорта. Это частный сектор. Владельцы старых деревянных домов долгое время относили мусор на площадку с баками около здания №13 по этой же улице. В настоящее время нежилой объект недвижимости является частной собственностью – там располагаются производственные помещения предпринимателя. И ему же принадлежит прилегающая к зданию территория. Собственно, на ней и стояли много лет контейнеры.

Как выяснил «Про Город», поскольку, несмотря на то, что это частные владения, доступ к месту накопления ТКО был свободный. Вместе с тем, не все люди аккуратные. А потому около площадки время от времени валялись остатки мусора. Местные власти потребовали от бизнесмена обеспечить надлежащее содержание территории. По всей видимости, он не стал брать на себя чужую вину – за посторонних людей, которые небрежно оставляли на его участке земли свои пакеты с отходами.

Вместе с тем, по федеральному законодательству именно собственник участка, на котором расположена контейнерная площадка, несет ответственность за ее санитарный вид и общее обслуживание.

Ситуация перешла в плоскость судебного разбирательства. Служители Фемиды свое решение вынесли. Какое именно – «Про Городу» пояснили в мэрии.

«В связи с расположением места накопления ТКО для жителей частного сектора по адресу: г. Сыктывкар, ул. Заводская, 13 на частной территории, по обращению юридического лица указанное место было ликвидировано, - сообщили нашему изданию в администрации столицы Коми. - Ввиду плотности застройки и отсутствия иного места установки контейнера были определены места бесконтейнерного сбора в данном районе частных домовладений по адресам: ул. Кирова, 70 и ул. Заводская, 5».

Как нам уточнили в мэрии, соответствующие изменения внесены в постановление администрации № 4/1149 «Об утверждении реестра контейнерных площадок на территории МО ГО «Сыктывкар».