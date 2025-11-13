3 высших образования и путь от стоматологии к школе: история учителя из Сыктывкара

В редакцию издания “Про Город” пришло письмо от одного из родителей: “Увидели новость про конкурс. Хотелось бы заявить нашу дорогую Девятову Татьяну Анатольевну, учителя английского языка. Она такая классная – современная, активная, сразу чувствуется неиссякаемый поток энергии. Таким и должен быть настоящий учитель!”.

– Как вы поняли, что преподавание – ваше призвание?

– Это очень интересный вопрос, и, наверное, я начну с далеких времен прошлого века. В 1988 году, когда я училась в третьем классе, мы писали сочинение: “Кем я хочу быть, когда вырасту”. Я нашла его несколько месяцев назад, когда перебирала старые фотографии перед встречей выпускников. Там было написано, что я хочу стать учителем, и честно, для меня это было большим удивлением. Всегда все, что я делала в жизни, несмотря на то, что я уходила от профессии и пробовала себя в разных направлениях, меня все равно приводило к статусу учителя. У нас в школе была такая чудесная атмосфера, мы всегда с уважением и с очень теплыми чувствами относились к учителям. Все воспоминания, которые у меня есть, такие теплые, добрые – про учебу, моих одноклассников и педагогов. Мы могли спорить, очень яростно отстаивать свои точки зрения, но всегда сохранялись хорошие отношения. Учителей своих любили, несмотря на двойки, замечания в дневнике, на кого-то даже, как на людей, хотелось равняться. У нас до сих пор есть традиция – 28 мая мы поздравляем нашу учительницу. Она всегда была одновременно и добрая, и строгая, и справедливая – педагог от Бога. Вот мне, наверное, всегда хотелось бы таким же человеком. Я сейчас вернулась в профессию, всегда учителя вспоминаю и задаю себе вопрос: “Как бы в таком случае действовала Тамара Михайловна?”. И еще была одна педагог, у нас вела русский и литературу. Она уже умерла, но когда зашла впервые к нам в класс, она была такая яркая, эффектная, от нее шла энергия невероятная. В сочинении в четвертом классе я писала: “Если я когда-нибудь стану учителем, я хочу быть похожей на Татьяну Леонидовну”.

– Где вы обучались?