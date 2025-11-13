3 высших образования и путь от стоматологии к школе: история учителя из Сыктывкара
- 09:21 13 ноября
- Андрей Павлов
В редакцию издания “Про Город” пришло письмо от одного из родителей: “Увидели новость про конкурс. Хотелось бы заявить нашу дорогую Девятову Татьяну Анатольевну, учителя английского языка. Она такая классная – современная, активная, сразу чувствуется неиссякаемый поток энергии. Таким и должен быть настоящий учитель!”.
– Как вы поняли, что преподавание – ваше призвание?
– Это очень интересный вопрос, и, наверное, я начну с далеких времен прошлого века. В 1988 году, когда я училась в третьем классе, мы писали сочинение: “Кем я хочу быть, когда вырасту”. Я нашла его несколько месяцев назад, когда перебирала старые фотографии перед встречей выпускников. Там было написано, что я хочу стать учителем, и честно, для меня это было большим удивлением. Всегда все, что я делала в жизни, несмотря на то, что я уходила от профессии и пробовала себя в разных направлениях, меня все равно приводило к статусу учителя.
У нас в школе была такая чудесная атмосфера, мы всегда с уважением и с очень теплыми чувствами относились к учителям. Все воспоминания, которые у меня есть, такие теплые, добрые – про учебу, моих одноклассников и педагогов. Мы могли спорить, очень яростно отстаивать свои точки зрения, но всегда сохранялись хорошие отношения. Учителей своих любили, несмотря на двойки, замечания в дневнике, на кого-то даже, как на людей, хотелось равняться.
У нас до сих пор есть традиция – 28 мая мы поздравляем нашу учительницу. Она всегда была одновременно и добрая, и строгая, и справедливая – педагог от Бога. Вот мне, наверное, всегда хотелось бы таким же человеком. Я сейчас вернулась в профессию, всегда учителя вспоминаю и задаю себе вопрос: “Как бы в таком случае действовала Тамара Михайловна?”.
И еще была одна педагог, у нас вела русский и литературу. Она уже умерла, но когда зашла впервые к нам в класс, она была такая яркая, эффектная, от нее шла энергия невероятная. В сочинении в четвертом классе я писала: “Если я когда-нибудь стану учителем, я хочу быть похожей на Татьяну Леонидовну”.
– Где вы обучались?
– Я училась в гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина, в которой я сейчас же и работаю. У меня тут даже учатся дети моих одноклассников. Это, кстати, очень прикольно.
У нас в школе прошел эксперимент – студенты инфака учатся 12 классов, чтобы перепрыгнуть сразу на третий год обучения после выпуска. Так произошло и у меня – в нашей школе сильная база английского языка, поэтому проблем не возникло.
У меня так сложилась судьба – я из нашего пединститута перевелась в Вологодский педагогический университет, и благодаря этому я учила три языка: английский, немецкий и французский. Закончила в 1999 году и, вернувшись обратно в Сыктывкар, я сразу же устроилась работать учителем, только не в школу, а в наш университет. Я преподавала на факультете химии и биологии. Параллельно с этим я вела занятия в центре дополнительного образования углубленную программу изучения английского языка для тех, кто планировал ехать учиться за рубеж, или кому это нужно по работе.
Так сложились обстоятельства, что я вынуждена была уйти из этой профессии по воле случая – у меня украли кошелек в автобусе со всей моей зарплатой и отпускными. Мне пришлось на лето остаться без отдыха и устроиться на параллельную работу, чтобы как-то обеспечить себя финансово. Это был двухтысячный год. Меня потом затянуло в стоматологию, а позже затянуло в семейный бизнес. Через несколько лет меня пригласили в мою родную школу вести экономику на английском. И я рада, что в моей жизни так сложились обстоятельства, что я вернулась к профессии учителя, когда я уже набрала определенный опыт и могу себя проявлять по-разному. Я считаю это своим преимуществом.
– Что больше всего нравится в профессии педагога?
– Я люблю передавать знания, мне не нравится копить что-то в себе, я чувствую себя как некий ретранслятор, который что-то получил и дальше передает. Я легко обучаюсь разным направлениям – у меня второе высшее образование “Юриспруденция”, и третье – “Психология, психотерапия”. Все те знания, которые я получаю, хочу передавать дальше. Второй момент: мне очень нравится видеть у людей результат. Сейчас это маленькие дети. И мне нравится, когда у них что-то получается, видеть в какой-то момент просветление в их глазах, и когда они говорят: “Это, оказывается, просто”. И третий момент: внедрение в работу творческих моментов. Пробую разные направления, совмещаю с нудными моментами обучения.
– Какой вас видят в роли педагога – доброй, злой, веселой?
– Наверное, они меня видят таким веселым, добрым, творческим заряженным человеком. Даже если себя кто-то плохо ведет, у меня огромное терпение. Я с большим пониманием отношусь к разным особенностям детей – они разные, и редко бывает класс, где практически все дети спокойные. Мне все говорят, что я не очень стандартный учитель в хорошем смысле. Я заряженная и всегда к своим ученикам отношусь по-особенному. В каждом, несмотря на то, что он где-то не дотягивает, хулиганит на уроках, я стараюсь видеть личность. Не просто человека, который по моему предмету не очень хорошо что-то понимает. Мне нравится, что я могу ними общаться и побудить прислушаться к каким-то моментам. Задуматься о том, что обучение – это очень важно, а не прийти в школу и на уроки, как на каторгу.
Обучение – это каждый день приходить в школу и брать от нее по максимуму. Мне нравится, как они в этот момент меня слушают. Я не сторонник повышать голос. Я вообще не люблю ругаться, то есть злым учителем меня назвать вообще нельзя. Да, я часто бываю строга, но в то же время, я люблю детей хвалить, особенно, когда кто-то очень сильно отставал. В какой-то момент, после моих терпеливых, многочисленных объяснений, они наконец-то понимают. Я говорю: “Давайте все дружно похлопаем и вместе порадуемся”. Я люблю в своей профессии говорить, что ошибки – это классно, не надо их бояться, им нужно радоваться. Когда вы их делаете, вы понимаете, что у вас здесь есть что-то, над чем можно поработать.
– Есть ли смешные, забавные или трогательные истории, и какие?
– Меня кто-то спросил: “А вы всегда хотели быть учителем?”. И я им рассказала про свое школьное сочинение, и что я считаю себя хорошим педагогом. Спросила: “А вы так считаете?”. Подняли руки и сказали “да” все, кроме одного мальчика. Он сидел на задней парте, цокнул и закатил глаза. Ему туговато идут некоторые моменты, и он из тех детей, которые сильно переживают за четверки и волнуются, стесняются отвечать у доски.
Очень трогательно, когда я захожу в школу, и ко мне со всех сторон бегут дети и обнимают. Это действительно для меня очень ценно, один из показателей того, что я – тот учитель, которого дети действительно любят.
– Есть ли ритуалы на учебе?
– Во втором классе мы делаем алфавитную зарядку. Когда я увидела, что детям его сложно запоминать, ввела ее. Английские буквы отличаются тем, что они звучат по-разному. Сначала шло туго, а теперь ребята даже спорят, кто будет ее проводить у доски.
В более старших классах раз в две недели, когда они выполняют длинное письменное упражнение, я им рассказываю увлекательные истории. Я люблю изучать астрономию, а еще я много путешествовала. Когда делают это упражнение, я вспоминаю разное и вещаю. На прошлом занятии было много интересного про 7 ноября, про императора, немножко про революцию, крейсер Аврору. У нас в школе есть хорошая традиция – в уроки внедрять информацию о каких-то значимых датах. На при выполнении длительных письменных упражнений я рассказываю еще какие-то свои истории.
Немножко в антропологию даже заглядываем: как зарождалось государство, язык, как люди придумывали слова, как потом они начали разными народами и языковыми группами встречаться. Я люблю им не только теорию давать, которая в предмете заложена, но и то, как это все возникло. Думаю, что через такие увлекательные моменты я могу привить любовь не только к своему предмету, но и к другим направлениям – истории, астрономии, биологии, социологии.