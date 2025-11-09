В Сыктывкаре осветят дорогу от Дырноса до полигона ТБО
- 01:00 10 ноября
- Инесса Богатая
Согласно заявлению временно исполняющего обязанности руководителя администрации столицы Коми Максима Мартышина, опубликованному в социальных сетях, вдоль дороги установят 77 новых опор с 93 современными LED-светильниками. Общая длина освещенного участка составит 3, 1 километра.
Ранее, в первых числах октября, объявили электронный тендер на проведение работ на первом участке – от дома № 90/1 в Дырносе до Племстанции. Муниципалитет уже заключил соглашение с подрядной организацией, которой поручено завершить проект до 10 декабря. На этом полуторакилометровом отрезке трассы смонтируют 38 столбов освещения и 45 высокотехнологичных светодиодных ламп.
В скором времени городская администрация планирует запустить аукцион на обустройство светом второго участка – от Племстанции непосредственно до полигона ТБО. Там планируется установка еще 39 опор и 48 светильников, что обеспечит дополнительно 1, 6 километра освещенной проезжей части. Завершение всех работ на данном этапе намечено на 20 декабря.
