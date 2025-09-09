Подруга прожила в Израиле 3 года и рассказала о 9 вещах, к которым так и не смогла привыкнуть
Моя подруга Саша, по образованию филолог, переехала в Израиль в 2021 году и, получив гражданство, обосновалась в городе Хайфа. Раз в год она навещает семью в России, и наши встречи всегда полны удивительных рассказов о жизни в новой стране. Я ожидал от нее сложностей с языком, кошерной едой, но Саша поделилась совершенно неожиданными особенностями, с которыми русскому человеку непросто смириться. Вот некоторые из них.
1. Холодные квартиры без отопления:
В Израиле нет центрального отопления, даже несмотря на то, что зимой температура может опускаться до +15 градусов, а дожди и даже снег – не редкость. "Каждый раз так неприятно, что дома холоднее, чем на улице зимой," – жалуется Саша. Спасают кондиционеры или обогреватели, но это ощутимо бьет по карману, ведь электроэнергия в Израиле дорогая. Некоторые предпочитают ходить дома в куртках и спать под теплым одеялом. Саше не повезло: в ее квартире каменный пол, который летом дарит прохладу, но зимой превращается в генератор холода, пишет автор дзен-канала Одна в чужом городе I О путешествиях и не только.
2. Личный бункер в квартире:
Самая необычная деталь израильской квартиры – "мамад", бронированная комната, сделанная из сверхпрочного бетона и стали. Закон о гражданской обороне 1951 года обязал оборудовать жилые помещения системой защиты. Ранние бомбоубежища в подвалах оказались неэффективными, поэтому новые дома стали строить с "мамадами" прямо в квартирах. Комната площадью 8-12 квадратных метров используется как обычная, но в случае угрозы превращается в надежное укрытие.
3. Воздушные тревоги – часть жизни:
"В Израиле люди привыкли к сиренам и автоматически бегут в убежище. В Хайфе везде ходят солдаты с автоматами, а дети играют в сирену и прячутся," – рассказывает Саша. Во время воздушной тревоги на телефон приходит оповещение с требованием укрыться в бомбоубежище.
4. Шаббат – день тишины:
Суббота в Израиле – официальный выходной, а для иудеев – священный день, Шаббат, посвященный Богу и отдыху от работы. "В Шаббат закрыто многое, например, любимые кафе, потому что работники тоже отдыхают. Это так не похоже на Москву, которая не спит 24/7," – делится Саша. Верующие посещают синагогу, обмениваясь приветствием "Шаббат шалом" (хорошей субботы).
5. Уважение к простому труду:
В Израиле ценят простые профессии. В кафе можно увидеть, как магистры и кандидаты наук моют посуду или делают кофе. "Здесь нормально подрабатывать во время учебы или первое время после переезда. Я сама полтора года работала баристой," – рассказывает Саша.
6. Обжигающий сухой воздух:
Летом в Израиле господствует "хамсин" – знойный ветер из пустыни, поднимающий температуру до +49 градусов в тени. Без воды и солнцезащитного крема можно получить серьезные ожоги. Даже летом бывают резкие перепады температур, поэтому, выходя на прогулку, нужно брать теплую одежду.
7. Высокие цены на все:
Больше всего денег уходит на жилье. Купить квартиру в Израиле сложно, а аренда однокомнатной квартиры в Хайфе обходится в 450-650 долларов. Плюс – муниципальный налог, оплата услуг управдома и коммунальные платежи. В сумме выходит около 730 долларов в месяц. Продукты тоже недешевые, а поход в кафе обойдется минимум в 10 долларов на человека.
Темпераментный народ и свои традиции:
Израильтяне – энергичный народ, не стесняющийся громко говорить и высказывать свое мнение. Детям многое позволяется. Новый год в Израиле не отмечают 31 декабря, потому что еврейский Новый год (Рош ха-Шана) празднуют осенью.
Вывод:
Израиль – уникальная страна, где переплетаются древние традиции и современность. Свобода здесь – неотъемлемая часть национальной идентичности. Саше нравится жизнь в Хайфе, и на вопрос о возвращении в Россию она лишь пожимает плечами.
Экспертное уточнение:
Важно понимать, что опыт жизни в Израиле может сильно отличаться в зависимости от города, религиозности населения и личных обстоятельств. Толерантность к культурным различиям, знание иврита и готовность адаптироваться к новым условиям играют важную роль в успешной интеграции. Хотя жизнь в Израиле может показаться непростой, многим иммигрантам удается найти здесь свой дом и построить успешную жизнь. Перед переездом рекомендуется тщательно изучить информацию о стране, возможностях трудоустройства и социальной поддержке.
