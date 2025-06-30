ЛДПР: «Вернём величие русским — заставим уважать Россию»
- 12:38 30 июня
- Андрей Павлов
Интервью с Наталией Зиновьевой, руководителем фракции ЛДПР в Государственном Совете Республики Коми.
В апреле 2025 года на масштабном митинге-концерте в честь 79-летия Основателя ЛДПР Председатель партии Леонид Слуцкий обозначил идеологическую платформу ЛДПР – «Вернём величие русским — заставим уважать Россию». О том, что стоит за этими словами, рассказала руководитель фракции ЛДПР в Государственном Совете Республики Коми Наталия Зиновьева.
— Наталия Геннадьевна, с чего начинается возвращение величия, на ваш взгляд?
— С возвращения достоинства. А достоинство — это не только гордость за страну, но и уверенность в завтрашнем дне, в своей семье, в справедливости. Сегодня миллионы русских живут на грани выживания — и это недопустимо! Быть русским не должно означать быть бедным. ЛДПР борется за то, чтобы русский человек чувствовал себя хозяином на своей земле.
— Какова позиция ЛДПР по разрыву между Москвой и регионами.
— Мы устали от того, что вся жизнь сосредоточена в столице. Республика Коми, как и любой другой регион, — не должен быть в тени Москвы. Все они являются частями великой страны. И люди у нас хотят жить хорошо — не уезжать, а развивать свои деревни, города, школы. ЛДПР выступает за то, чтобы качественное образование, медицина, жильё были доступны в любом уголке страны.
— Как на практике партия решает проблему бедности?
— У нас чёткая программа: отмена НДФЛ с доходов до 30 тысяч рублей, рост пенсий, доступное жильё, поддержка многодетных семей. Мы не раз говорили: ребёнок не должен быть «роскошью» для семьи — и продолжаем настаивать на этом.
— И последнее: что значит быть русским для ЛДПР?
— Это вопрос не крови, а духа. Русский — это человек, который любит свою страну, трудится, бережёт свою семью и культуру. Быть русским — значит быть своим, по-настоящему. ЛДПР никогда не стыдилась слова «русский» — и не позволит стыдиться его никому.