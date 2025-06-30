Интервью с Наталией Зиновьевой, руководителем фракции ЛДПР в Государственном Совете Республики Коми.

В апреле 2025 года на масштабном митинге-концерте в честь 79-летия Основателя ЛДПР Председатель партии Леонид Слуцкий обозначил идеологическую платформу ЛДПР – «Вернём величие русским — заставим уважать Россию». О том, что стоит за этими словами, рассказала руководитель фракции ЛДПР в Государственном Совете Республики Коми Наталия Зиновьева.

— Наталия Геннадьевна, с чего начинается возвращение величия, на ваш взгляд?

— С возвращения достоинства. А достоинство — это не только гордость за страну, но и уверенность в завтрашнем дне, в своей семье, в справедливости. Сегодня миллионы русских живут на грани выживания — и это недопустимо! Быть русским не должно означать быть бедным. ЛДПР борется за то, чтобы русский человек чувствовал себя хозяином на своей земле.

— Какова позиция ЛДПР по разрыву между Москвой и регионами.