Наступят тяжёлые времена: Набиуллина обратилась к тем россиянам, у кого сбережения в деньгах

cbr.ru

На фоне укрепления российской валюты, глава Центрального Банка (ЦБ), Эльвира Набиуллина, обратилась к гражданам России с призывом проявлять повышенную бдительность и осмотрительность при проведении операций на валютном рынке. Она подчеркнула, что непредсказуемость курса рубля требует от россиян взвешенных решений и постоянного повышения уровня своей финансовой грамотности. Набиуллина, описывая колебания курса рубля, использовала яркий образ, сравнив его поведение с "американскими горками" – резкими взлетами и неожиданными падениями. Она отметила, что опытные игроки на валютном рынке, в отличие от новичков, действуют рационально: приобретают валюту, когда курс падает, и продают её, когда он, напротив, растёт, извлекая из этого прибыль.

Глава Центробанка воздержалась от каких-либо конкретных советов, подчеркнув, что плавающий курс рубля является явлением, подверженным влиянию множества факторов. Она провела аналогию с капризной погодой: ясное небо может мгновенно затянуться тучами и разразиться грозой, что делает долгосрочные прогнозы крайне затруднительными. По словам Набиуллиной, на поддержку рубля в первую очередь влияют жесткая денежно-кредитная политика, проводимая ЦБ, и текущая геополитическая ситуация. В то же время, колебания цен на нефть, являющейся одним из основных экспортных товаров России, и международные торговые противоречия могут оказывать на курс рубля негативное воздействие.