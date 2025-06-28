Покинул Россию навеки: еще один популярный мессенджер прекратил работу

Фото из архива "Про Города"

Наступило 5 мая 2025 года, и это ознаменовало конец эпохи в сфере онлайн-общения. Microsoft объявила о прекращении поддержки Skype, одного из первых мессенджеров, предоставлявших видеосвязь и просуществовавшего 22 года. Данное событие можно рассматривать как завершение значимой главы в истории развития глобальных средств коммуникации. Появление Skype в 2003 году стало настоящей революцией, коренным образом изменившей способы взаимодействия между людьми. Он открыл доступ к видеозвонкам через интернет для миллионов пользователей по всему миру. Устранив финансовые барьеры международной телефонной связи, Skype предоставил возможность видеть и слышать близких, где бы они ни находились, без серьезных затрат. Приобретение Skype компанией Microsoft в 2011 году за 8,5 миллиарда долларов лишь подтвердило статус этой платформы как выдающегося технологического явления.

Однако со временем на рынок пришли новые игроки – Zoom, Google Meet, Discord – предлагающие более продвинутые решения для удаленной работы и общения. Несмотря на кратковременный всплеск популярности в период пандемии, Skype не смог сохранить лидерство, уступив место более функциональным и адаптивным платформам.