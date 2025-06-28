Покинул Россию навеки: еще один популярный мессенджер прекратил работу
- 17:01 28 июня
- Служба новостей
Наступило 5 мая 2025 года, и это ознаменовало конец эпохи в сфере онлайн-общения. Microsoft объявила о прекращении поддержки Skype, одного из первых мессенджеров, предоставлявших видеосвязь и просуществовавшего 22 года. Данное событие можно рассматривать как завершение значимой главы в истории развития глобальных средств коммуникации.
Появление Skype в 2003 году стало настоящей революцией, коренным образом изменившей способы взаимодействия между людьми. Он открыл доступ к видеозвонкам через интернет для миллионов пользователей по всему миру. Устранив финансовые барьеры международной телефонной связи, Skype предоставил возможность видеть и слышать близких, где бы они ни находились, без серьезных затрат. Приобретение Skype компанией Microsoft в 2011 году за 8,5 миллиарда долларов лишь подтвердило статус этой платформы как выдающегося технологического явления.
Однако со временем на рынок пришли новые игроки – Zoom, Google Meet, Discord – предлагающие более продвинутые решения для удаленной работы и общения. Несмотря на кратковременный всплеск популярности в период пандемии, Skype не смог сохранить лидерство, уступив место более функциональным и адаптивным платформам.
Решение о закрытии Skype было принято Microsoft в рамках стратегии по концентрации усилий на развитии Microsoft Teams – многофункциональной платформы для работы, интегрированной с облачными сервисами Microsoft 365. Teams предлагает возможности совместного редактирования документов, организации масштабных видеоконференций и другие инструменты для бизнеса. Для пользователей Skype предусмотрен удобный перенос данных и контактов, а параллельная работа обоих сервисов продлится до конца 2025 года.
Отказ от предоставления бесплатных голосовых звонков в Teams отражает современные тенденции рынка: большинство пользователей предпочитают мобильные мессенджеры и специализированные платформы, а Skype, изначально позиционировавшийся как альтернатива традиционной телефонии, утратил свою уникальность в эпоху комплексных цифровых решений.
Прощание со Skype вызвало у многих пользователей волну ностальгии. В памяти всплыли первые видеозвонки с родными, совместные проекты и виртуальные встречи, ставшие неотъемлемой частью жизни целого поколения. В России Skype долгое время был важным инструментом для связи с людьми за рубежом, особенно в условиях ограниченных возможностей и высоких тарифов на международную связь.
Прекращение работы Skype символизирует переход к новой эре – эре интегрированных платформ, объединяющих коммуникационные возможности и инструменты для совместной работы. Несмотря на завершение своей истории, Skype оставил глубокий след в развитии цифровых технологий, заложив фундамент современной видеосвязи и глобального общения, пишет progorodsamara.ru.
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