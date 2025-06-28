Забудьте про "Каскад" и "Пикси": вот какую стрижку стоит выбрать женщинам за 50 в мае - омолодит на 10 лет

Внимание, трендсеттеры! В 2025 году "мягкий боб" с его актуальными текстурированными локонами и элегантной удлиненной челкой станет абсолютным хитом для женщин, знающих толк в моде. Эта стрижка – свежий ветер перемен после приевшихся "пикси" и "каскадов", сочетая в себе современность, шик и удивительный омолаживающий эффект.

"Мягкий боб" с любовью подчеркнет вашу индивидуальную красоту, подходит практически к любому овалу лица и позволит создать модный, ухоженный вид без утомительных укладок. Это идеальное решение для тех, кто стремится выглядеть восхитительно, не жертвуя при этом своим временем на сложные процедуры с волосами.