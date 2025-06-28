Уже с сегодняшнего дня начнут сливать бензин на АЗС – водителей предупредили

Фото из архива "Про Города"

Российские автомобилисты стали жертвами новой мошеннической схемы, набирающей обороты на автозаправочных станциях. Как сообщает PRIMPRESS, владельцам машин грозит остаться не только без денег, но и без оплаченного топлива. Будьте бдительны! По словам экспертов, новая уловка злоумышленников чаще всего применяется на АЗС самообслуживания, где нет постоянного контроля со стороны персонала у топливных колонок. Если раньше воры сливали бензин непосредственно из баков автомобилей, то теперь они стали действовать более изобретательно.

Как работает схема?