Уже с сегодняшнего дня начнут сливать бензин на АЗС – водителей предупредили
- 13:15 28 июня
- Дмитрий Перцев
Российские автомобилисты стали жертвами новой мошеннической схемы, набирающей обороты на автозаправочных станциях. Как сообщает PRIMPRESS, владельцам машин грозит остаться не только без денег, но и без оплаченного топлива. Будьте бдительны!
По словам экспертов, новая уловка злоумышленников чаще всего применяется на АЗС самообслуживания, где нет постоянного контроля со стороны персонала у топливных колонок. Если раньше воры сливали бензин непосредственно из баков автомобилей, то теперь они стали действовать более изобретательно.
Как работает схема?
Мошенники выжидают момент, когда водитель, заправившись, уходит на кассу для оплаты. После оплаты, топливо начинает поступать в бак. В этот момент преступники переставляют заправочный пистолет в заранее подготовленную канистру и сливают туда оплаченный бензин.
Если водитель сразу же возвращается к автомобилю, он может потерять лишь небольшое количество топлива. Однако, если он задержится в магазине, кафе или туалете, мошенники успевают украсть весь объем оплаченного бензина.
Кто в группе риска?
Специалисты отмечают, что в основном жертвами становятся женщины и пожилые водители, которые в силу возраста или комплекции вряд ли смогут дать отпор преступникам или вступать с ними в конфликт. Будьте особенно внимательны!
Как защититься от мошенников?
Главный совет – не теряйте бдительность и не оставляйте свой автомобиль без присмотра после оплаты топлива. Если вам необходимо отойти, попросите кого-нибудь из попутчиков присмотреть за машиной. В случае обнаружения подозрительных действий, немедленно обращайтесь к сотрудникам АЗС или в полицию.
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