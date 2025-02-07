Мэрия города объявила о сроках начала ремонта на Дырносские дачи в Сыктывкаре
- 23:20 7 февраля
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- Екатерина Незлоба
Мэрия города объявила о сроках начала ремонта и рассказала о этапах обновления важного участка, а также обсудила вопросы, связанные с освобождением земельных участков от самовольных построек.
В Сыктывкаре начинается долгожданный ремонт дороги на Дырносские дачи. 6 февраля на встрече с инициативной группой жителей дачного массива первый заместитель руководителя администрации города Александр Гонтарь поделился подробностями этого важного для местных жителей проекта. Ремонт будет проводиться в несколько этапов и растянется на несколько лет.
Как сообщил Гонтарь, на данный момент устраняются последние мелкие замечания по проекту, после чего его передадут на государственную экспертизу.
После ее результатов городские власти планируют провести аукцион, по результатам которого будет выбран подрядчик. Ожидается, что работы начнутся в мае 2025 года, а в рамках текущего года будет отремонтировано от 600 до 1000 метров дороги со стороны газовой заправки. Это первый этап работ, который включает в себя улучшение состояния дорожного покрытия на наиболее аварийных участках.
В 2026 году планируется приступить к ремонту ещё 1000 метров дороги, начиная с улицы 1-я Промышленная. А в 2027 году работы продолжатся, и оставшиеся три километра будут окончательно обновлены. Эти участки потребуют особого внимания и более серьёзных затрат.
Особое внимание будет уделено освещению вдоль отремонтированной дороги. Уже в рамках первого этапа работ предусмотрено установка осветительных элементов, что значительно повысит безопасность на участке, особенно в тёмное время суток.
Одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся на встрече, стало освобождение земельных участков от самозахвата. Для успешной реализации ремонтных работ необходимо будет освободить территорию, на которой расположены незаконно захваченные земельные участки. Это важный момент, поскольку без этого невозможно обеспечить нормальный ход строительства и дальнейшую эксплуатацию обновленной дороги.
Кроме того, власти города обещают, что процесс ремонта будет максимально прозрачным, а информация о ходе работ будет доступна для всех заинтересованных сторон.