Мэрия города объявила о сроках начала ремонта на Дырносские дачи в Сыктывкаре

Мэрия города объявила о сроках начала ремонта и рассказала о этапах обновления важного участка, а также обсудила вопросы, связанные с освобождением земельных участков от самовольных построек.

В Сыктывкаре начинается долгожданный ремонт дороги на Дырносские дачи. 6 февраля на встрече с инициативной группой жителей дачного массива первый заместитель руководителя администрации города Александр Гонтарь поделился подробностями этого важного для местных жителей проекта. Ремонт будет проводиться в несколько этапов и растянется на несколько лет.