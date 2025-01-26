Министр культуры Коми Вячеслав Попов покинул свой пост и отправился в творческий отпуск

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Как подтвердили БНК в республиканском министерстве культуры и архивного дела, Вячеслав Попов покинул должность заместителя руководителя. Вячеслав Попов занимал пост замминистра с сентября 2022 года, а до этого работал в аналогичной роли в региональном министерстве национальной политики. В Минкультуре он был ответственен за вопросы туризма, однако в 2023 году эта отрасль перешла под управление министерства экономического развития, промышленности и транспорта.

По информации из Telegram-каналов, Попов отправился в творческий отпуск, но остается в пределах региона.

Ранее мы писали о том, что депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина покинула свой пост. Ещё 5 февраля 2024 года она подала прошение об уходе из политики. Эта информация была подтверждена правительством Республики Коми.