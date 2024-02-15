Депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина увольняется
- 10:20 15 февраля
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- Елизавета Петрова
Фото пресс-службы Госсовета Коми
Депутат Государственного Совета Коми Татьяна Саладина объявила о своем намерении уйти в отставку. Она написала заявление о выходе из политической активности еще 5 февраля текущего года. Об этом сообщают в правительстве Коми.
Саладина попросила предоставить ей отпуск с 19 февраля на девять календарных дней с последующим увольнением. Государственный Совет Коми принял к сведению данное ходатайство.
Известно, что женщина останется депутатом и продолжит участвовать в деятельности Государственного Совета в качестве члена депутатского корпуса на непостоянной основе.
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