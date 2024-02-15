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Депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина увольняется

Депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина увольняетсяФото пресс-службы Госсовета Коми

Депутат Государственного Совета Коми Татьяна Саладина объявила о своем намерении уйти в отставку. Она написала заявление о выходе из политической активности еще 5 февраля текущего года. Об этом сообщают в правительстве Коми.

Саладина попросила предоставить ей отпуск с 19 февраля на девять календарных дней с последующим увольнением. Государственный Совет Коми принял к сведению данное ходатайство.

Известно, что женщина останется депутатом и продолжит участвовать в деятельности Государственного Совета в качестве члена депутатского корпуса на непостоянной основе. 

Раее мы писали о том, что уволилась руководитель Финно-угорского этнопарка.

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