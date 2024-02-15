Депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина увольняется

Депутат Государственного Совета Коми Татьяна Саладина объявила о своем намерении уйти в отставку. Она написала заявление о выходе из политической активности еще 5 февраля текущего года. Об этом сообщают в правительстве Коми.

Саладина попросила предоставить ей отпуск с 19 февраля на девять календарных дней с последующим увольнением. Государственный Совет Коми принял к сведению данное ходатайство.