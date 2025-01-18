В Сыктывкаре на пожаре спасли четырёх жильцов

В Сыктывкаре и районах Коми за один день произошло несколько пожаров, в результате которых спасены и эвакуированы десятки людей. Обошлось без пострадавших, но причины возгораний остаются под вопросом.

17 января в Сыктывкаре и районах Коми пожарные ликвидировали четыре возгорания. Первый инцидент произошел в подъезде дома на улице Красных Партизан в столице региона. Огонь охватил площадь в 2 квадратных метра, но благодаря оперативной работе звеньев газодымозащитников удалось спасти четырех человек и эвакуировать еще десять. В тушении участвовали 14 огнеборцев и четыре единицы техники.