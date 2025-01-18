В Сыктывкаре на пожаре спасли четырёх жильцов
- 17:30 18 января
- 12+
- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре и районах Коми за один день произошло несколько пожаров, в результате которых спасены и эвакуированы десятки людей. Обошлось без пострадавших, но причины возгораний остаются под вопросом.
17 января в Сыктывкаре и районах Коми пожарные ликвидировали четыре возгорания. Первый инцидент произошел в подъезде дома на улице Красных Партизан в столице региона. Огонь охватил площадь в 2 квадратных метра, но благодаря оперативной работе звеньев газодымозащитников удалось спасти четырех человек и эвакуировать еще десять. В тушении участвовали 14 огнеборцев и четыре единицы техники.
В тот же день в селе Выльгорт Сыктывдинского района загорелся автомобиль на улице Домны-Каликовой. Пожарные справились с огнем на площади 0,2 квадратных метра. Предварительной причиной возгорания названа неисправность механических узлов транспортного средства.
В Усть-Куломском районе огонь уничтожил 18 квадратных метров частного дома на улице Совхозная в селе Усть-Нем. На месте работали пять пожарных, включая добровольца из местной дружины, и две единицы техники.
Самый крупный пожар произошел в селе Усть-Цильма, где огонь повредил 90 квадратных метров частного дома на улице Нагорная. Предполагается, что причиной стало нарушение правил эксплуатации отопительной печи.