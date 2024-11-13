В больнице Усть-Цильмы заработали лифты после поручения Ростислава Гольдштейна

Пациенты и медицинский персонал нового здания Усть-Цилемской районной больницы теперь получили возможность пользоваться лифтом.

Об этом временно исполняющего обязанности главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна проинформировал заместитель председателя правительства региона Игорь Дягилев.

Ранее лифты в больничном корпусе были готовы к использованию, но запуск задерживался из-за отсутствия договора на обслуживание с профильной организацией. Проблема заключалась в том, что в Усть-Цильме такой организации не существовало.

Игорь Дягилев, находящийся с визитом в Усть-Цильме, сообщил, что удалось найти компанию, которая согласилась обслуживать лифты в районной больнице. Контракт был подписан, и лифты начали работу. Необходимое финансирование для этого было предоставлено из республиканского бюджета.