Красное пианино из Кировского парка Сыктывкара отправят на "зимовку"

В Сыктывкаре красное пианино в Кировском парке скоро демонтируют и отправят на хранение. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на администрацию столицы региона.

По информации издания, это уже пятое музыкальное устройство, украшающее парковую зону.

"Из-за нашего сурового климата пианино часто выходят из строя и требуют замены, поэтому мы регулярно обновляем их. Каждый раз выбираем ярко-красный цвет, чтобы инструмент был хорошо виден и привлекал внимание. Этот экземпляр, установленный в 2024 году, является пятым. Он был передан нам обычным жителем, который переезжал и предложил его в дар. Мы, конечно, приняли предложение, отремонтировали его, покрасили и поставили в летний сезон в парк", — отметила начальник управления культуры администрации Сыктывкара Анна Файзуллина.

С учетом ожидаемых сильных снегопадов, по прогнозам синоптиков, управление культуры решило убрать пианино на хранение. Инструмент переместят на склад, где его осмотрит настройщик для оценки возможности ремонта. Если пианино подлежит восстановлению, работы будут выполнены, чтобы инструмент вернулся в парк следующим летом. Если нет, начнется поиск нового пианино.