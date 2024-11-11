Более 1 миллиарда рублей инвестиций предложили участникам акселератора Sber500 на демодне

Финалисты представили технологические проекты, которые изменят жизнь людей к лучшему

30 лучших участников — стартапы из России, Китая, Турции, Израиля и Армении, а также AI-компании из трека GigaChat — представили свои решения на демодне пятой волны международного акселератора Сбера для технологических стартапов Sber500.

Во время мероприятия любой желающий бизнес-ангел, представитель венчурного фонда или корпорации смог онлайн заявить о своей готовности инвестировать в стартапы-участники либо предложить им пилотный проект прямо на демодне. По итогам выступлений участников инвесторы предложили стартапам более 1 миллиарда рублей инвестиций.

На участие в пятом сезоне претендовали 1500 стартапов из 28 стран. 150 команд завершили двухнедельный образовательный онлайн-интенсив, и только 25 лучших из них прошли в основную семинедельную программу акселератора и вышли на демодень. Впервые в этом году открылся трек для стартапов и индивидуальных участников, которые готовы внедрить нейросетевую модель GigaChat в свои решения. Всего на отбор поступило 1200 заявок, из которых 5 лучших участников также приняли участие в демодне.

Финалисты акселератора работают в самых разных сферах. Например, стартап Brainphone (Россия, Казань) представил программный продукт на базе AI для раннего выявления болезней Паркинсона и Альцгеймера по речи и голосу. Стартап Stereotech (Россия, Волгоград) создал 5D-принтер, который позволяет печатать сверхпрочные конструктивные элементы для зданий, запчасти для авто, медицинские изделия. Стартап Kfobix Inc. (Турция, Анкара) запатентовал нанокомпозитное покрытие, которое защищает от обледенения и придаёт поверхностям водоотталкивающие свойства.

Участников оценивало экспертное жюри, в которое вошли Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, статс-секретарь —заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, Президент, Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, Генеральный директор VK Владимир Кириенко, генеральный директор АВТОВАЗ Максим Соколов, инвестор, основатель и глава компании Kismet Capital Group Иван Таврин, Член Совета Директоров Группы компаний "Медси" Елена Брусилова, партнер венчурного фонда "Восход" Артур Мартиросов, партнер частной инвестиционный группы Kama Flow Павел Охонин, управляющий партнер венчурного синдиката Койон (Coion) Евгений Иванов, партнер венчурного фонда Phystech Ventures Иван Протопопов.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

"Мы стараемся поддерживать инновационную среду в нашей стране и инициативных людей, которые верят в то, что могут построить компании мирового уровня. Крупнейшие в мире предприятия когда-то точно так же, проходя через акселераторы, собирали первые инвестиции под свою идею. Сегодня из 2700 заявок в наш акселератор отобрано 30, то есть только каждый 90-й попал на эту сцену — это лучшие из лучших. Мы верим, что ребята смогут создать свои великие компании. Главное — не бояться трудностей и ошибок, которые всегда будут, потому что без них ничего изобрести невозможно!"

Денис Мантуров, первый заместитель Председателя Правительства РФ: