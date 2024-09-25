В Коми женщину оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбительный СМС

Так, согласно информации ведомства, обвиняемая отправила истцу сообщение с оскорблениями, унижающими ее честь и достоинство. На суде женщина свою вину не признала, утверждая, что слова литературные и не несут обидного характера.

Напомним также, что в Сыктывкаре учительницу уволили за прогул, вызванный плохим самочувствием. Женщина обратилась в суд для восстановления своих прав. Городской суд поддержал работодателя, но Верховный суд вынес иное решение. В апелляционной инстанции признали дисциплинарное взыскание чрезмерным, и потребовали отменить приказ об увольнении, восстановить учительницу в должности и компенсировать ей зарплату за время вынужденного простоя. В ОСП по г. Сыктывкару № 1 началось исполнительное производство по взысканию 158 тысяч рублей с образовательного учреждения.