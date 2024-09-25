В Сыктывкаре уволили учительницу за прогул из-за плохого самочувствия
- 10:45 25 сентября
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- Инесса Богатая
Сотрудник ОСП по Сыктывкару № 1 взыскал с образовательного учреждения 158 тысяч рублей в пользу учительницы. Об этом информирует пресс-служба УФССП Коми.
Согласно данным ведомства, педагог почувствовала себя плохо и не пришла на работу. В результате, ее уволили. Женщина посчитала незаконным действия работодателя и обратилась в суд.
Городской суд поддержал решение образовательного учреждения, но Верховный суд не согласился с ним. В апелляционной инстанции посчитали дисциплинарное взыскание чрезмерным и постановили отменить приказ об увольнении, восстановить учительницу в должности и возместить ей зарплату за вынужденный простой.
Исполнительное производство по взысканию 158 тысяч рублей с образовательного учреждения началось в ОСП по г. Сыктывкару № 1. В электронном постановлении, отправленном должнику через портал Госуслуг, судебный пристав предупредил директора школы о возможной уголовной ответственности за неисполнение судебного решения и о сборе, который взимается при просрочке платежа.
Поскольку судебные разбирательства продолжались, должник попросил приостановить исполнительное производство, что и было сделано. Кассационная жалоба работодателя была отклонена, и учреждению пришлось выплатить деньги сотруднику.
С депозитного счета службы средства были перечислены учителю. Взыскание исполнительского сбора в размере 11 тысяч рублей было выделено в отдельное производство.