В Сыктывкаре уволили учительницу за прогул из-за плохого самочувствия

Сотрудник ОСП по Сыктывкару № 1 взыскал с образовательного учреждения 158 тысяч рублей в пользу учительницы. Об этом информирует пресс-служба УФССП Коми.

Согласно данным ведомства, педагог почувствовала себя плохо и не пришла на работу. В результате, ее уволили. Женщина посчитала незаконным действия работодателя и обратилась в суд.