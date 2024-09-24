Дома горожан до среды подключат к теплу: в Сыктывкаре прошла планерка мэра

фото Никита Чернов / "Про Город Сыктывкар"

24 сентября, в стенах городской администрации прошла традиционная общегородская планерка руководителя мэрии Сыктывкара Владимира Голдина с ведомствами, которые обеспечивают жизнедеятельность столицы Коми. Началась планерка с торжественной части. Руководитель администрации Владимир Голдин вручил двум волонтерам из Верхней Максаковки – Анне Бородовской и Янке Реутовой благодарности, за активное волонтерство в период проведения голосования по проектам в рамках "Формирования комфортной городской среды".

После этого мэр Сыктывкара перешел к выслушиванию докладов от различных ведомств.



МВД:

За истекший период сентября правоохранители обеспечили порядок около 40 мероприятий, в результате чего не было допущено ни одно нарушение. За сентябрь в полицию поступило более 4000 сообщений, из которых 162 были с признаками состава преступления. Раскрываемость составила 62%. С начала сентября в Сыктывкаре произошло одно убийство, а также два преступления с причинением тяжкого вреда здоровью. 20 преступлений были связаны с наркотическими веществами, из них 18 – раскрыто. Также было выявлено 2,5 тысячи административных правонарушений. Сотрудники ГИБДД задержали на территории города 47 нетрезвых водителей. По-прежнему остается высоким уровень преступлений, который совершается в сфере коммуникационных технологий. За три недели правоохранители завели 52 уголовных дела. Все они на данный момент не раскрыты. Общий ущерб от этих злодеяний составил 24 миллиона рублей.

ГО и ЧС:

Продолжается работа по поиску и спасению людей на природе. Было восемь случаев обращения по поиску граждан в лесу. В шести случаях помогли спасатели, двое сами вышли. Также в Сыктывкаре было зарегистрировано 20 пожаров, в результате которых не было ни одного погибшего или пострадавшего.



Т-плюс:

Часть домов столицы Коми была подключена к отоплению за выходные. Сейчас, по информации компании, не менее 75% жилых помещений имеют доступ к теплым батареям. Если нагрузка продолжится по такому сценарию, то все дома в Сыктывкаре будут подключены к отоплению уже в среду. По выполнению мероприятий все котельные и оборудования отремонтированы, аварийное топливо обеспечено, а рабочие места укомплектованы и обучены.

Электрические сети:

По плану ремонтов выполнено 94%. Остаются объекты без погашения потребителей, где будут задействованы резервные схемы. К первой неделе октября это будет завершено.

Газпром:

Филиал функционирует нормально, инцидентов нет. Все потребители и котельные работают без ограничений.

Водоканал:

Предприятие работает в штатном режиме. Сейчас проходят работы по плану реконструкций. Жалобы по давлению и качеству воды отсутствуют. Усиливается работа по замене аварийных сетей.

Дорхоз:

Все проходит штатно. Проходит ямочно-локальный ремонт. Также проводится замена асфальтопокрытия, покраска ограждений, ремонт и установка остановочных комплексов. По программе "Безопасные и качественные дороги" на 20 сентября готовность автодороги до городского кладбища составила 95%. На улице Крутой провели эксперимент, в котором использовали переработанные покрышки для укладки в асфальт. Подготовка к отопительному сезону проходит самостоятельно. Песок завезли на 21%, соль на 58%.

Жилкомсервис:

Работает в штатном режиме. Проходит очистка и уборка территорий. В основном коммунальщики борются с падающей листвой, а также активно взаимодействуют с Регоператором Севера. Включение и выключение уличного освещения проходит вместе с утвержденным графиком. В части речного транспорта была успешно пройдена проверка транспортной прокуратурой. Все речные суда ходят согласно утвержденным маршрутам. Также осуществляется плановая ревизия оборудования. Идет подготовка судов на воздушной подушке к межсезонью. Осуществляется работа по замене люков и остановка фонтанов.



Эжва:

Предприятие работает в штатном режиме. Вчера тепло было подано во все дома в Эжвинском районе. По жилому фонду ремонт и подготовка произведена на 100%. Ежедневно проводится уборка территорий.

Комиавтотранс:

Предприятие работает в штатном режиме и продолжает работу по магистральным маршрутам. На маршруте №18 сократили интервал движения. Также вносятся корректировки и предложения.

Управление образования:

Отрасль в штатном режиме, сейчас на контроле вопрос по уровню заболеваемости. Также на родительском контроле вопрос по питанию. Идет подготовка к празднованию Дня учителя. Все школы на 100% обеспечены теплом.

Управление дошкольного образования:

В штатном режиме. Проводились плановые мероприятия. С 16 по 20 сентября прошли городские педагогически чтения. 21 сентября дети участвовали в кросс-нации. Текущие вопросы решаются оперативно. Тепло подано во все учреждения, но было слишком жарко, и попросили температуру опустить.