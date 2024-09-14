Сыктывкарцы поучаствуют в акции «Посади своё дерево»

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми пройдёт акция "Посади своё дерево". Об этом сообщает Минприроды региона. Участников экологической акции «Посади своё дерево», которая состоится 14 сентября 2024 года, ждёт увлекательный день, наполненный полезными и важными делами. Организаторы подготовили всю необходимую информацию, чтобы участие в мероприятии было максимально комфортным и продуктивным. Акция пройдёт с 10 до 15 часов.

Для участников, путешествующих на автобусе:

Участие начинается с посадки в автобусы 14 сентября с 9:00 до 9:30 у Коми республиканской академии государственной службы и управления (ул. Коммунистическая, д. 11). Посадка осуществляется строго по списку зарегистрированных участников. Вас будут встречать волонтеры с табличками акции, чтобы не было путаницы.

Для тех, кто едет на своём транспорте:

Планируйте выезд так, чтобы прибыть на место проведения акции к 10:30. Ваш маршрут проложен до парковки ГАУ РК «Финно-угорский этнопарк» в селе Ыб, Сыктывдинском районе. На парковке вас встретят волонтеры, которые направят вас к месту проведения мероприятия.

Важно знать:

Акция «Посади своё дерево» будет проходить не на территории ГАУ РК «Финно-угорский этнопарк», а напротив, через дорогу от парковки. Обратите внимание на это, чтобы не заблудиться.

Рекомендуется взять с собой:

Сапоги

Дождевики

Термосы