Пластиковые бутылки 1 л всегда сохраняю: вот что из них делаю — сразу порядок в 2-х комнатной квартире

Предистория: Оставляю железную губку в раковине — забываю о проблемах: засоры, плохие запахи больше не беспокоят — быстро и экономно



Пластиковые бутылки — это универсальный материал, который может пригодиться в быту. Их можно использовать для создания различных предметов и организации хранения. Эти идеи точно помогут сделать дом чище и уютнее.

1. Корзинки для хранения мелочей: из пластиковых бутылок можно сделать удобные корзинки для хранения мелких предметов, таких как ключи, монеты или украшения. Для этого нужно разрезать бутылку на полоски, сплести из них косичку и соединить концы.