Пластиковые бутылки 1 л всегда сохраняю: вот что из них делаю — сразу порядок в 2-х комнатной квартире
- 09:35 14 сентября
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- Служба новостей
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Пластиковые бутылки — это универсальный материал, который может пригодиться в быту. Их можно использовать для создания различных предметов и организации хранения. Эти идеи точно помогут сделать дом чище и уютнее.
1. Корзинки для хранения мелочей: из пластиковых бутылок можно сделать удобные корзинки для хранения мелких предметов, таких как ключи, монеты или украшения. Для этого нужно разрезать бутылку на полоски, сплести из них косичку и соединить концы.
2. Разделители для ящиков: в комоде или шкафу их можно использовать в качестве разделителей для ящиков. Это поможет организовать пространство и поддерживать порядок.
3. Подставки под цветочные горшки: чтобы защитить подоконник от влаги и грязи, можно сделать подставку под цветочный горшок. Для этого достаточно отрезать нижнюю часть бутылки и поставить на неё горшок.
4. Органайзер для инструментов: сделайте удобный органайзер для небольших инструментов, таких как отвёртки, ножницы или карандаши. Для этого достаточно разрезать бутылку пополам и вставить одну часть в другую.
5. Держатель для полотенец: можно сделать удобные держатели для кухонных или банных полотенец. Для этого необходимо разрезать бутылку пополам, проделать в ней отверстия и закрепить на стене.
7. Подставки под горячее: если вырезать из пластиковой бутылки круглую основу и обклеить её тканью или украсить другим способом, то получится красивая подставка под горячие предметы.
8. Защита от насекомых: если разрезать бутылку пополам и вставить верхнюю часть в нижнюю, получится ловушка для насекомых. Они будут залетать внутрь через горлышко, пишет sevastopolmedia.ru.