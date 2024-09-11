В Сыктывкаре открыли улицу Коммунистическую для автомобильного движения

Фото: Дорожное хозяйство

В Сыктывкаре вновь открыт проезд по улице Коммунистической после завершения ремонта дорожного покрытия. О подробностях сообщили в "Дорожном хозяйстве". Так, по информации предприятий, остались мелкие доделки: нанесение разметки, установка новых консолей и светофоров.

Также отметим, что ранее на улице Коммунистической был проведен отбор образцов кернов для проверки качества нового покрытия на участке от улицы Старовского до улицы Морозова.

Там специалисты на месте подтвердили, что толщина нижнего и верхнего слоев соответствует всем требованиям и проектным характеристикам. Затем эти керны отправили в лаборатории подрядчика и ГКУ "Управавтодор" для анализа на соответствие новым покрытиям государственным стандартам по плотности и водонасыщению.