Неожиданная замена надоевшего всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его первым со стола

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Шедевр русской кухни В начале XX века в кулинарном мире Российской империи произошло знаменательное событие - появление нового блюда, которому суждено было стать классикой русской кухни. Речь идет о салате "Киевский", впервые представленном в одноименном ресторане "Киев".

Автором этого кулинарного шедевра стал талантливый шеф-повар Иван Марьянович. Его целью было создание уникального блюда, которое бы отражало богатство и разнообразие местных ингредиентов. Усилия Марьяновича не прошли даром - салат быстро завоевал популярность не только в Киеве, но и по всей России.

С течением времени "Киевский" салат прочно вошел в меню многих ресторанов и стал неотъемлемой частью праздничных застолий в домах россиян. Сегодня существует множество вариаций этого блюда, и каждый шеф-повар вправе вносить свои изменения в рецептуру, добавляя уникальные нотки вкуса.

Классический рецепт салата "Киевский" включает следующие ингредиенты:

Ветчина - 150 г

Картофель - 2 шт

Морковь - 1 шт

Болгарский перец - 1 шт

Консервированный горошек - 1 банка

Зеленый лук - 1 пучок

Сметана - 2 ст. ложки

Русская горчица - 0,5 ч. ложки

Дижонская горчица - 1 ч. ложка

Соль - по вкусу

Процесс приготовления салата "Киевский" достаточно прост:

Отварите картофель, остудите и очистите от кожуры

Нарежьте кубиками перец, морковь, картофель и ветчину, соедините в салатнике

Добавьте консервированный горошек и нашинкованный зеленый лук

В отдельной емкости смешайте сметану, дижонскую и русскую горчицу

Заправьте салат получившимся соусом, посолите и тщательно перемешайте