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Неожиданная замена надоевшего всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его первым со стола

Неожиданная замена надоевшего всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его первым со столаfreepik.com

Шедевр русской кухни

В начале XX века в кулинарном мире Российской империи произошло знаменательное событие - появление нового блюда, которому суждено было стать классикой русской кухни. Речь идет о салате "Киевский", впервые представленном в одноименном ресторане "Киев".

Автором этого кулинарного шедевра стал талантливый шеф-повар Иван Марьянович. Его целью было создание уникального блюда, которое бы отражало богатство и разнообразие местных ингредиентов. Усилия Марьяновича не прошли даром - салат быстро завоевал популярность не только в Киеве, но и по всей России.

С течением времени "Киевский" салат прочно вошел в меню многих ресторанов и стал неотъемлемой частью праздничных застолий в домах россиян. Сегодня существует множество вариаций этого блюда, и каждый шеф-повар вправе вносить свои изменения в рецептуру, добавляя уникальные нотки вкуса.

Классический рецепт салата "Киевский" включает следующие ингредиенты:

  • Ветчина - 150 г
  • Картофель - 2 шт
  • Морковь - 1 шт
  • Болгарский перец - 1 шт
  • Консервированный горошек - 1 банка
  • Зеленый лук - 1 пучок
  • Сметана - 2 ст. ложки
  • Русская горчица - 0,5 ч. ложки
  • Дижонская горчица - 1 ч. ложка
  • Соль - по вкусу

Процесс приготовления салата "Киевский" достаточно прост:

  • Отварите картофель, остудите и очистите от кожуры
  • Нарежьте кубиками перец, морковь, картофель и ветчину, соедините в салатнике
  • Добавьте консервированный горошек и нашинкованный зеленый лук
  • В отдельной емкости смешайте сметану, дижонскую и русскую горчицу
  • Заправьте салат получившимся соусом, посолите и тщательно перемешайте

Благодаря своему насыщенному вкусу и питательности, салат "Киевский" по-прежнему остается одним из любимых блюд россиян, украшая как повседневные, так и праздничные столы, пишет progorod76.ru.

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