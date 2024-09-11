Неожиданная замена надоевшего всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его первым со стола
- 17:03 11 сентября
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Шедевр русской кухни
В начале XX века в кулинарном мире Российской империи произошло знаменательное событие - появление нового блюда, которому суждено было стать классикой русской кухни. Речь идет о салате "Киевский", впервые представленном в одноименном ресторане "Киев".
Автором этого кулинарного шедевра стал талантливый шеф-повар Иван Марьянович. Его целью было создание уникального блюда, которое бы отражало богатство и разнообразие местных ингредиентов. Усилия Марьяновича не прошли даром - салат быстро завоевал популярность не только в Киеве, но и по всей России.
С течением времени "Киевский" салат прочно вошел в меню многих ресторанов и стал неотъемлемой частью праздничных застолий в домах россиян. Сегодня существует множество вариаций этого блюда, и каждый шеф-повар вправе вносить свои изменения в рецептуру, добавляя уникальные нотки вкуса.
Классический рецепт салата "Киевский" включает следующие ингредиенты:
- Ветчина - 150 г
- Картофель - 2 шт
- Морковь - 1 шт
- Болгарский перец - 1 шт
- Консервированный горошек - 1 банка
- Зеленый лук - 1 пучок
- Сметана - 2 ст. ложки
- Русская горчица - 0,5 ч. ложки
- Дижонская горчица - 1 ч. ложка
- Соль - по вкусу
Процесс приготовления салата "Киевский" достаточно прост:
- Отварите картофель, остудите и очистите от кожуры
- Нарежьте кубиками перец, морковь, картофель и ветчину, соедините в салатнике
- Добавьте консервированный горошек и нашинкованный зеленый лук
- В отдельной емкости смешайте сметану, дижонскую и русскую горчицу
- Заправьте салат получившимся соусом, посолите и тщательно перемешайте
Благодаря своему насыщенному вкусу и питательности, салат "Киевский" по-прежнему остается одним из любимых блюд россиян, украшая как повседневные, так и праздничные столы, пишет progorod76.ru.