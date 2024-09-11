Это масло всегда берите: в Роскачестве назвали лучшие марки подсолнечного масла

В 2024 году специалисты Роскачества провели исследование подсолнечного масла. Они исследовали 21 торговую марку по 44 показателям качества и безопасности. Двенадцать товаров — масло 1-го сорта, семь — высшего. На двух бутылках сорт не указан. Продукция изготовлена в Самарской, Воронежской, Ростовской, Челябинской и Белгородской областях, Республике Татарстан и Краснодарском крае. На момент закупки стоимость составляла от 8,8 до 138,9 рублей за 100 грамм.

По результатам исследования Роскачества в 2024 году 19 из 21 проверенного сорта подсолнечного масла соответствуют строгим требованиям и могут претендовать на присвоение российского Знака качества. Среди брендов, которые успешно прошли испытания: "Я люблю готовить", "Злато", "Ласка", "Аннинское", "Урожайное", "Щедрое лето", "Корона изобилия", "ВкусВилл", "Светлица", Spar, "Щедрый год", "Красная цена", Mr.Ricco, "Миладора", Ideal, "Благо", "Золотая семечка", "Олейна". Масло "Слобода" в очередной раз подтвердило свое право наносить российский Знак качества на свою упаковку.

В 20 товарах содержание глицидиловых эфиров (вещества, которые могут негативно влиять на здоровье) оказалось ниже допустимого уровня. Лишь в масле марки "Затея" обнаружено незначительное превышение.

Содержание трансжиров во всех изученных маслах менее 1%, что говорит об их безопасности. Содержание канцерогена бенз(а)пирена также в очень малом, безопасном количестве. Только одно масло не соответствует повышенным требованиям Роскачества по кислотному числу.