В 2024 году еще в 10 населенных пунктах Коми может появиться мобильная связь и интернет

В своем новом видеообращении губернатор Коми рассказал о ежегодном народном голосовании, определяющем, какие сельские населенные пункты будут подключены к интернету.

Стоит отметить, что 10 сентября Владимир Уйба провел рабочую встречу с вице-президентом компании "Ростелеком" Александром Логиновым. В ходе встречи обсуждались темы совместного развития телекоммуникационной инфраструктуры в республике и реализация совместных проектов.

Также глава Коми обозначил, что одним из значимых проектов является федеральная программа "Устранение цифрового неравенства", активно воплощаемая в регионе. Эта инициатива предоставляет доступ к высокоскоростному мобильному интернету и качественной мобильной связи населённым пунктам с населением от 100 до 500 человек. Ежегодно места подключения выбираются через народное голосование, организованное Минцифры России. Например, в прошлом году около 12, 5 тысяч жителей Коми приняли участие в голосовании.

Более того, за последние три года благодаря федеральной программе мобильной связью и интернетом обеспечены 34 сельских населенных пункта с общим населением более семи тысяч человек. В этом году базовые станции появятся еще в 10 населённых пунктах, где проживает около 2, 5 тысяч человек.