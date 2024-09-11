В Коми из 50 обучающихся за счет бюджета смогли закончит медицинские учебные заведения только 35 выпускников

На заседании президиума Госсовета Коми 10 сентября депутаты обсудили предложения по улучшению кадровой ситуации в здравоохранении. С докладом выступила заместитель министра здравоохранения Коми Ирина Кондратьева.

Об этом сообщает "Комиинформ".

Ее поддержал заместитель министра образования и науки Максим Ганов, который отметил, что учебные заведения ежегодно увеличивают прием абитуриентов на 10% по распоряжению президента РФ, но выпускники предпочитают коммерческие учреждения, а не государственные.

В Коми функционируют 16 медклассов с 300 учениками, направленными на продолжение обучения в вузах. В первом курсе медколледжей учатся 695 человек, 265 из которых на платной основе, и 14 по целевому направлению. В общей сложности, 2112 студентов обучаются как средний медперсонал. В 2024-2025 году планируется выпуск 518 специалистов.

Прошлый год стал первым выпуском студентов-контрактников, учившихся за счет республиканского бюджета. Из 50 контрактников, только 35 получили дипломы и начали работать, а в настоящее время 13 человек завершают обучение в Сыктывкарском медколледже.

Максим Ганов считает, что ситуация улучшится за счет выплат, которые поддержат студентов в ходе учебы. Выпускникам выгоднее возвращать деньги, потраченные на обучение, и уходить в коммерцию. Если бы обязательства по выплатам были выше, это стимулировало бы медиков отрабатывать стаж в государственных учреждениях.

Председатель Госсовета Коми Сергей Усачев предложил депутатам высказать идеи по улучшению ситуации. Среди них – пересмотр правил приема целевиков с высокими проходными баллами, снижение стоимостей обучения на платной основе и возвращение системы распределения.

Увеличение выплат врачам с 1 до 4 млн рублей вызвало сомнения. Например, в Троицко-Печорском районе врачи отказываются приезжать даже за такие деньги. Причина – отсутствие инфраструктуры для семей.

Депутат также напомнил, что в Минздраве республики уже четыре года нет руководителя, что мешает системной работе.

Екатерина Дьячкова предложила открыть интернат для сельских детей, которые менее конкурентоспособны при поступлении в вузы.

Зампредседателя Госсовета Коми Валентина Жиделева подчеркнула, что отчисление 30% студентов-контрактников недопустимо, и что необходимо индивидуально работать с каждым.

Студенты отмечают отсутствие связи между учебными заведениями и больницами, что ставит под вопрос подчинение этих заведений Министерству образования и науки.

Директор мединститута СГУ им. П. Сорокина Александр Баранов отметил, что студенты задают вопросы, на которые он не может ответить. Например, почему в Воркуте и Севастополе подъемные составляют миллион рублей, в то время как в Вологде – 2, 5 млн рублей.

Программа "Земский доктор" привлекает людей, уже работающих в селах с семьями, но у института нет связи с главврачами больниц. Лишь 5-6 человек сотрудничают со студентами, остальные руководители не интересуются кадрами.

Баранов также отметил, что местные лечебные учреждения мало интересуются студентами и не предлагают вакансии.