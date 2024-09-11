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В Коми из 50 обучающихся за счет бюджета смогли закончит медицинские учебные заведения только 35 выпускников

В Коми из 50 обучающихся за счет бюджета смогли закончит медицинские учебные заведения только 35 выпускников Фото из архива

На заседании президиума Госсовета Коми 10 сентября депутаты обсудили предложения по улучшению кадровой ситуации в здравоохранении. С докладом выступила заместитель министра здравоохранения Коми Ирина Кондратьева.

Об этом сообщает "Комиинформ".

Ее поддержал заместитель министра образования и науки Максим Ганов, который отметил, что учебные заведения ежегодно увеличивают прием абитуриентов на 10% по распоряжению президента РФ, но выпускники предпочитают коммерческие учреждения, а не государственные.

В Коми функционируют 16 медклассов с 300 учениками, направленными на продолжение обучения в вузах. В первом курсе медколледжей учатся 695 человек, 265 из которых на платной основе, и 14 по целевому направлению. В общей сложности, 2112 студентов обучаются как средний медперсонал. В 2024-2025 году планируется выпуск 518 специалистов.

Прошлый год стал первым выпуском студентов-контрактников, учившихся за счет республиканского бюджета. Из 50 контрактников, только 35 получили дипломы и начали работать, а в настоящее время 13 человек завершают обучение в Сыктывкарском медколледже.

Максим Ганов считает, что ситуация улучшится за счет выплат, которые поддержат студентов в ходе учебы. Выпускникам выгоднее возвращать деньги, потраченные на обучение, и уходить в коммерцию. Если бы обязательства по выплатам были выше, это стимулировало бы медиков отрабатывать стаж в государственных учреждениях.

Председатель Госсовета Коми Сергей Усачев предложил депутатам высказать идеи по улучшению ситуации. Среди них – пересмотр правил приема целевиков с высокими проходными баллами, снижение стоимостей обучения на платной основе и возвращение системы распределения.

Увеличение выплат врачам с 1 до 4 млн рублей вызвало сомнения. Например, в Троицко-Печорском районе врачи отказываются приезжать даже за такие деньги. Причина – отсутствие инфраструктуры для семей.

Депутат также напомнил, что в Минздраве республики уже четыре года нет руководителя, что мешает системной работе.

Екатерина Дьячкова предложила открыть интернат для сельских детей, которые менее конкурентоспособны при поступлении в вузы.

Зампредседателя Госсовета Коми Валентина Жиделева подчеркнула, что отчисление 30% студентов-контрактников недопустимо, и что необходимо индивидуально работать с каждым.

Студенты отмечают отсутствие связи между учебными заведениями и больницами, что ставит под вопрос подчинение этих заведений Министерству образования и науки.

Директор мединститута СГУ им. П. Сорокина Александр Баранов отметил, что студенты задают вопросы, на которые он не может ответить. Например, почему в Воркуте и Севастополе подъемные составляют миллион рублей, в то время как в Вологде – 2, 5 млн рублей.

Программа "Земский доктор" привлекает людей, уже работающих в селах с семьями, но у института нет связи с главврачами больниц. Лишь 5-6 человек сотрудничают со студентами, остальные руководители не интересуются кадрами.

Баранов также отметил, что местные лечебные учреждения мало интересуются студентами и не предлагают вакансии.

"Современные студенты знают, где лучшие условия труда", – заключил А. Баранов.

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