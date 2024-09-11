В Коми мужчина нашел ружье на дереве и сдал его росгвардейцам
- 11:45 11 сентября
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- Инесса Богатая
В сообщении пресс-службы Росгвардии говорится, что житель Коми добровольно сдал обнаруженное им оружие в отдел лицензионно-разрешительной работы.
Мужчина 1988 года рождения, нашел необычный предмет во время рыбалки в Корткеросском районе. Житель Сыктывкара рыбачил на озере возле села Вомын и искал удобное место для ловли рыбы. Прогуливаясь по тропе, он заметил металлические грузила на дереве и решил их осмотреть. В расщелине дерева он увидел предмет, напоминающий оружие. Им оказались приклад и ствол с цевьем, покрытые ржавчиной. Осознавая свою ответственность, рыбак доставил найденный артефакт в Росгвардию.
За свою добровольную сдачу незаконного оружия мужчина из Сыктывкара получит денежное вознаграждение.
Управление лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Республике Коми напоминает, что согласно действующим законам, при добровольной сдаче оружия и боеприпасов граждане освобождаются от уголовной и административной ответственности.