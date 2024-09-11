Семья из Инты взяла деньги от государства на развитие бизнеса и попала под суд

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Интинском городском суде было завершено расследование дела, связанного с незаконным присвоением бюджетных ресурсов супругами. Об этом сообщили в пресс-службе судов Комм.

По информации ведомства в 2019 году, двое жителей Инты разработали мошеннический план для хищения государственных средств в ходе реализации муниципальной программы "Развитие экономики", являющейся частью национальной инициативы "Малое и среднее предпринимательство", организованной администрацией города.