Семья из Инты взяла деньги от государства на развитие бизнеса и попала под суд
- 08:45 11 сентября
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- Татьяна Зубова
В Интинском городском суде было завершено расследование дела, связанного с незаконным присвоением бюджетных ресурсов супругами. Об этом сообщили в пресс-службе судов Комм.
По информации ведомства в 2019 году, двое жителей Инты разработали мошеннический план для хищения государственных средств в ходе реализации муниципальной программы "Развитие экономики", являющейся частью национальной инициативы "Малое и среднее предпринимательство", организованной администрацией города.
Сначала женщина зарегистрировалась в качестве предпринимателя и предоставила местным властям ложные документы о затратах на проект "Открытие семейно-досугового центра", где значилась покупка четырёх квадроциклов на сумму 1, 77 миллиона рублей. Из республиканского бюджета она получила 1, 5 миллиона рублей и перевела их на счет супруга, который использовал средства для покупки автомобиля Лада Ларгус. После этого супруг подал поддельные документы в администрацию для получения субсидии на предполагаемые расходы по проекту "Открытие социального такси", получив ещё полтора миллиона рублей. По истечении срока договора с администрацией супруги остановили свою предпринимательскую деятельность, нанеся бюджету ущерб в 3 млн рублей.
Семейная пара отрицает свою вину в предъявленных обвинениях.
По итогам рассмотрения дела, суд постановил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а женщине – два года условного заключения. Также суд удовлетворил иск прокурора Республики Коми и постановил взыскание всей суммы незаконного обогащения с супругов.
Представители ведомства добавили, что приговор еще не вступил в законную силу.