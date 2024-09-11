Жителей Коми 11 сентября ожидает теплый солнечный день
- 06:30 11 сентября
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- Татьяна Зубова
Синоптики рассказали о погоде в Коми на ближайшие сутки.
Так, по информации специалистов, на территории республики 11 сентября установится переменная облачность.
Ветер южного направления, его скорость около 5-10 метров в секунду. Температурные показатели ночью будут колебаться от +7 до +12 градусов, в некоторых районах - от +2 до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +19 до +24° градусов.
В столице республики синоптики также прогнозируют переменную облачность. Ожидается, что осадков не будет. Ветер южный, его скорость не превысит 4-9 метров в секунду. Ночные температуры варьируются между +7 и +9 градусами, днем — от +22 до +24°С.
Напомним, в некоторых районах республики уже стартовал отопительный сезон. Традиционно первым тепло пришло в квартиры воркутинцев, где уже неделю ночью стоят заморозки. Чуть позднее отопление включили в Инте, а в Сыктывкаре отопительный сезон начнется 15 сентября.