Жителей Коми 11 сентября ожидает теплый солнечный день

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Синоптики рассказали о погоде в Коми на ближайшие сутки. Так, по информации специалистов, на территории республики 11 сентября установится переменная облачность.

Ветер южного направления, его скорость около 5-10 метров в секунду. Температурные показатели ночью будут колебаться от +7 до +12 градусов, в некоторых районах - от +2 до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +19 до +24° градусов.

В столице республики синоптики также прогнозируют переменную облачность. Ожидается, что осадков не будет. Ветер южный, его скорость не превысит 4-9 метров в секунду. Ночные температуры варьируются между +7 и +9 градусами, днем — от +22 до +24°С.