Роскомнадзор будет и дальше совершенствовать технологии для борьбы с нелегальным контентом в России

Роскомнадзор намерен и дальше совершенствовать свои технологии и системы, которые нацелены на предотвращение распространения запрещенного контента в социальных сетях.

Важно подчеркнуть, что ведомство прокомментировало "Известиям" сведения о том, что власти соединенных штатов обратились к крупнейшим интернет-компаниям с просьбой увеличить пропускную способность VPN-сервисов, находящихся под контролем США и функционирующих в России.