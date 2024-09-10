Роскомнадзор будет и дальше совершенствовать технологии для борьбы с нелегальным контентом в России
- 01:00 11 сентября
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- Инесса Богатая
Роскомнадзор намерен и дальше совершенствовать свои технологии и системы, которые нацелены на предотвращение распространения запрещенного контента в социальных сетях.
Важно подчеркнуть, что ведомство прокомментировало "Известиям" сведения о том, что власти соединенных штатов обратились к крупнейшим интернет-компаниям с просьбой увеличить пропускную способность VPN-сервисов, находящихся под контролем США и функционирующих в России.
Также было заявлено, что согласно российскому законодательству, работа программ, предназначенных для обхода блокировок доступа к незаконному контенту, запрещена. Следует добавить, что эти сервисы позволяют получать доступ к фейковым новостям, а также другим запрещенным и опасным материалам.
Пресс-служба ведомства сообщила, что крупнейшие американские интернет-ресурсы игнорируют запросы российских властей о удалении экстремистской и криминальной информации. Эти же компании теперь предприятия американское правительство для содействия и улучшения работы сервисов, предназначенных для обхода ограничений доступа к незаконной информации.