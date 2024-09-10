В Коми уменьшилось количество грабежей и угонов, но выросло число наркопреступлений

Фото МВД по Коми

В Заполярье с рабочим визитом приехал руководитель МВД по Коми Андрей Сицский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Так, по информации МВД, министр проверил оперативно-служебную деятельность в территориальном отделе полиции, пообщался с сотрудниками и оценил условия их работы. Также в ходе оперативного совещания подводили итоги работы за восемь месяцев 2024 года, представленные начальником Штаба МВД по Республике Коми.

Кроме того, Отмечено снижение количества зарегистрированных преступлений на 13%, разбойных нападений на 44%, грабежей на 26, 5%, случаев причинения тяжкого вреда здоровью на 19, 3%, угонов на 19, 8%, мошенничеств на 13, 4%, преступлений в сфере ИКТ на 12, 1%, преступлений в общественных местах на 23, 2%, и на улицах на 31, 4%. Кстати, отметим, что преступления в состоянии алкогольного опьянения уменьшились на 20, 1%. Выявлено на 33% больше наркопреступлений, уровень раскрываемости которых повысился до 70, 1%.

Также добавим, что увеличилась преступность среди несовершеннолетних на 33, 3% и число погибших в ДТП на 25, 9%. Зарегистрировано 551 ДТП, в которых погибли 34 человека и 707 получили ранения.