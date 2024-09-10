Жительница Коми истязала своих детей и грозилась их убить
- 21:45 10 сентября
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- Инесса Богатая
В Коми 39-летнюю женщину Троицко-Печорского района обвиняют в истязании двух своих несовершеннолетних детей. Мать также угрожала убийством своему ребенку. О подробностях рассказали в пресс-службе СУ СК по республике.
По данным следствия, на протяжении длительного времени обвиняемая причиняла своим малолетним детям, зависимым от нее материально и в силу возраста, физические и психические страдания через систематическое нанесение побоев и иные насильственные действия.
По информации ведомства, одному из детей женщина также угрожала убийством. По ее словам, она частично признала свою вину и объяснила свои действия попытками воспитания непослушных детей. В настоящее время несовершеннолетние изъяты из семьи и направлены в реабилитационное учреждение.
Следствием собрано достаточное количество доказательств, что позволило передать уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. В органы профилактики внесены представления с целью устранения факторов, способствовавших совершению преступлений.