Жительница Коми истязала своих детей и грозилась их убить

В Коми 39-летнюю женщину Троицко-Печорского района обвиняют в истязании двух своих несовершеннолетних детей. Мать также угрожала убийством своему ребенку. О подробностях рассказали в пресс-службе СУ СК по республике.

По данным следствия, на протяжении длительного времени обвиняемая причиняла своим малолетним детям, зависимым от нее материально и в силу возраста, физические и психические страдания через систематическое нанесение побоев и иные насильственные действия.