Нашла применение кожуре от картофеля: огурцы несут по 300 плодов с куста — лучшая подкормка в домашних условиях
- 07:15 11 сентября
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- Служба новостей
Огурцы достаточно простая в уходе культура, но и они нуждаются в регулярной подкормке. Еще очень давно был придуман действенный народный метод для улучшения роста огурцов. Для него используют картофельную кожуру, она содержит крахмал, глюкозу и органические кислоты, которые положительно сказываются на росте и развитии растения, сообщает канал «Виктория Радзевская — дачные секреты».
Сначала картофельные очистки нужно тщательно промыть от остатков земли. После этого оставляем сохнуть. Тогда в кожуре сохраняться все полезные элементы и свойства, минеральные витамины активно поддержат огурцы во время сложных периодов.
Подкормка готовится очень легко. Засохшую кожуру перекладываем в кофемолку или блендер. Нужно перемолоть очистки в порошок, а затем залить его кипятком. Через несколько часов масса будет готова к использованию. Необходимо поместить ее в лунки перед посадкой рассады огурцов в грунт. И ждать обильного урожая
Подкормка подойдет и уже посаженным растениям. Нужно лишь немного добавить смеси вокруг стебля и присыпать сверху грунтом. По такому же принципу кожура. картофеля прекрасно поможет поддержать здоровье черной смородины и многих других культур, пишет nord-news.ru.