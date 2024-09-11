Нашла применение кожуре от картофеля: огурцы несут по 300 плодов с куста — лучшая подкормка в домашних условиях

Огурцы достаточно простая в уходе культура, но и они нуждаются в регулярной подкормке. Еще очень давно был придуман действенный народный метод для улучшения роста огурцов. Для него используют картофельную кожуру, она содержит крахмал, глюкозу и органические кислоты, которые положительно сказываются на росте и развитии растения, сообщает канал «Виктория Радзевская — дачные секреты».

Сначала картофельные очистки нужно тщательно промыть от остатков земли. После этого оставляем сохнуть. Тогда в кожуре сохраняться все полезные элементы и свойства, минеральные витамины активно поддержат огурцы во время сложных периодов.