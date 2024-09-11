Обработайте так смородину в сентябре — ягоды в 2025-м будут слаще сахара
- 07:13 11 сентября
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- Служба новостей
Подготовка смородины к следующему урожаю — это залог будущего богатого и вкусного сбора ягод. В сентябре, когда вегетативный период подходит к концу, важно уделить внимание специальным агротехническим приемам. Правильная обработка позволит смородине заложить прочные основы для роста и развития, что обеспечит качественный урожай в 2025 году. Следуйте этим шагам для получения вкусных и сочных ягод.
Шаг 1: Обрезка верхушек
Для того чтобы сформировать крепкий куст, в сентябре важно провести обрезку верхушек. В это время закладываются почки будущего урожая, и обрезка поможет распределить ресурсы растения эффективно. Укорачиваем верхушки веток примерно на 15−20 см. Это направит энергию куста на развитие боковых побегов, что обеспечит большую площадь для закладки плодовых почек.
Шаг 2: Удаление поврежденных листьев
После вегетации часто на кустах остаются поврежденные или скрученные листья, которые могут стать источником заболеваний. Обязательно осмотрите смородину и удалите все пожелтевшие или деформированные листья. Это не только убережет куст от болезней, но и улучшит его общую здоровье, что повлияет на качество будущих ягод.
Шаг 3: Подкормка осенним удобрением
После обрезки растение нуждается в подпитке для восстановления и подготовки к зиме. Для этого лучше всего использовать специализированные осенние удобрения, которые богаты фосфором и калием. Например, удобрение «Осень» от Растай содержит 2% азота, 23% фосфора и 30% калия. Для молодого куста достаточно 30−40 грамм удобрения. Разбросайте его по приствольному кругу и заделайте в почву.
Шаг 4: Правильный полив
После внесения удобрений необходимо обильно полить кусты. Для взрослого растения требуется три ведра воды, для молодого достаточно двух. Вода активирует процессы питания и помогает удобрениям проникнуть в почву, обеспечивая растение необходимыми элементами.
Шаг 5: Аэрация почвы
Не забудьте про аэрацию почвы вокруг куста. Для этого вставьте вилы на расстоянии около 30 см от куста и слегка поднимите почву. Это улучшит доступ кислорода к корням, что ускорит их рост и поможет растению лучше пережить зиму, пишет pogoda.mail.ru.