Обработайте так смородину в сентябре — ягоды в 2025-м будут слаще сахара

Подготовка смородины к следующему урожаю — это залог будущего богатого и вкусного сбора ягод. В сентябре, когда вегетативный период подходит к концу, важно уделить внимание специальным агротехническим приемам. Правильная обработка позволит смородине заложить прочные основы для роста и развития, что обеспечит качественный урожай в 2025 году. Следуйте этим шагам для получения вкусных и сочных ягод.

Шаг 1: Обрезка верхушек

Для того чтобы сформировать крепкий куст, в сентябре важно провести обрезку верхушек. В это время закладываются почки будущего урожая, и обрезка поможет распределить ресурсы растения эффективно. Укорачиваем верхушки веток примерно на 15−20 см. Это направит энергию куста на развитие боковых побегов, что обеспечит большую площадь для закладки плодовых почек.