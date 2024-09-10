Мамин рецепт хрустящих огурцов: маринование на зиму по семейным традициям — любимые овощи из детства
- 21:33 10 сентября
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Уже заканчивается сезон свежих и малосольных огурцов, поэтому запасаемся маринованными на весь зимний период, чтобы сохранить аромат летних овощей. Для этого процесса нам понадобится следующий список ингредиентов, пишет nord-news.ru.
Для маринада на 1 литр воды: 1 столовая ложка соли с горкой, 1 столовая ложка сахара с горкой, 1 десертная ложка 70% уксусной эссенции (если ложки нет, то примерно 10 мл).
На 1 литровую банку: 600 граммов огурцов, 1 лист хрена, 2 листа вишни, 2 листа смородины, зонтик и стебель укропа, 2-3 зубчика чеснока, 1 кусочек горького перца, 1 лавровый лист, 2-3 горошины душистого перца, 5-6 горошин черного перца, 1-2 бутона гвоздики, 0,5 чайной ложки кориандра, 0,5 чайной ложки семян горчицы.
Переходим к пошаговому рецепту маринования огурцов:
1. Наши огурчики (желательно взять молодые) промываем и замачиваем в холодной воде. По времени — около 2-3 часов.
2. Вымываем стеклянные банки. Можно не стерилизовать. Вытираем их насухо, а затем на дно каждой выкладываем листья хрена и нарезанный укроп, добавляем листья вишни и смородины. Всыпаем нарезанный крупными дольками чеснок. Примерно по 2-3 зубчика на каждую литровую банку. Добавляем острый перец.
3. Не забываем про лавровый лист, душистый перец, черный перец, гвоздику, кориандр и семена горчицы. Их тоже выкладываем в банки. После плотно кладем наши вымоченные огурчики в банки. Лучше расположить их вертикально, чтобы больше поместилось.
4. Следующим шагом заливаем овощи крутым кипятком, а после прикрываем крышками. Оставляем нашу заготовку в таком состоянии на полчаса. Сливаем после этого воду, лучше через сито, чтобы не утекли наши семена и специи. Так, их потом можно обратно вернуть в банку.
5. Далее готовим наш маринад. Добавляем в воду пищевую каменную соль, сахар. Отправляем смесь на огонь, перемешиваем и кипятим. Как рассол закипит, не забудьте влить уксусную эссенцию. После огонь не выключаем, а заливаем кипящим маринадом наши баночки с огурчиками до самого верха. Закатываем стерилизованными крышками. Переворачиваем банки и укрываем одеялом. Оставляем до полного остывания.