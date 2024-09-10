Мамин рецепт хрустящих огурцов: маринование на зиму по семейным традициям — любимые овощи из детства

Уже заканчивается сезон свежих и малосольных огурцов, поэтому запасаемся маринованными на весь зимний период, чтобы сохранить аромат летних овощей. Для этого процесса нам понадобится следующий список ингредиентов, пишет nord-news.ru.

Для маринада на 1 литр воды: 1 столовая ложка соли с горкой, 1 столовая ложка сахара с горкой, 1 десертная ложка 70% уксусной эссенции (если ложки нет, то примерно 10 мл).