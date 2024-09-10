Готовлю только так: малосольные кабачки в соевом соусе – раздавать урожай овоща передумаете, съедите сами
- 21:30 10 сентября
- 12+
- Служба новостей
Простой маринад из соевого соуса и уксуса придаст кабачкам насыщенный вкус и аромат.
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- укроп и петрушка — по вкусу
- масло растительное или оливковое — 3 ст. л.
- уксус яблочный — 1 ст. л.
- соевый соус — 1 ст. л.
Приготовление:
Смешиваем соевый соус, оливковое масло и уксус. Очень тонко нарезаем кабачки. Измельчаем зелень и чеснок. Смешиваем все ингредиенты и даем постоять всего минут 10, пишет eaomedia.ru.