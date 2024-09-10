Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Готовлю только так: малосольные кабачки в соевом соусе – раздавать урожай овоща передумаете, съедите сами

Готовлю только так: малосольные кабачки в соевом соусе – раздавать урожай овоща передумаете, съедите сами

Простой маринад из соевого соуса и уксуса придаст кабачкам насыщенный вкус и аромат.

Ингредиенты: 

  • кабачки — 2 шт. 
  • чеснок — 2 зубчика 
  • укроп и петрушка — по вкусу 
  • масло растительное или оливковое — 3 ст. л. 
  • уксус яблочный — 1 ст. л.
  • соевый соус — 1 ст. л. 

Приготовление: 

Смешиваем соевый соус, оливковое масло и уксус. Очень тонко нарезаем кабачки. Измельчаем зелень и чеснок. Смешиваем все ингредиенты и даем постоять всего минут 10, пишет eaomedia.ru.

...

  • 0

Популярное

Последние новости