Сыктывкарская детская поликлиника недополучила более 11 миллионов рублей стимулирующих выплат
- 19:00 10 сентября
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- Инесса Богатая
Контрольно-счетная палата Коми по поручению главы республики провела анализ финансового обеспечения Сыктывкарской городской поликлиники №3 и детской поликлиники №3. Об этом сообщает издание "Комиинформ".
Анализ объемов финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования и оценка факторов, влияющих на них, выявили неравномерное финансирование медицинских учреждений. В 2023 году СГП №3 получила из ОМС 1, 2 млрд рублей, что на 444 млн рублей (или 62, 4%) больше по сравнению с 2019 годом. Финансирование детской поликлиники составило 541 млн рублей, что больше на 1, 2 млн рублей (или 0, 2%) по отношению к 2019 году.
Также добавим, что Детская поликлиника столкнулась с недостаточным уровнем укомплектованности персоналом и высокой нагрузкой на сотрудников, что затрудняет достижение показателей результативности и влияет на объем финансирования. За невыполнение показателей результативности в I-III кварталах 2023 года она недополучила 11, 3 млн рублей стимулирующих выплат.
Кроме того, подчеркнем, что контрольно-счетная палата рекомендовала провести анализ изменений среднего уровня заработной платы медицинского персонала и достижений целевых показателей по оплате труда. Также предложено разработать план по оптимизации деятельности учреждений для увеличения финансирования из ОМС, расширения платных услуг, повышения заработной платы, снижения кадрового дефицита и предотвращения образования просроченной задолженности.