Сыктывкарская детская поликлиника недополучила более 11 миллионов рублей стимулирующих выплат

Контрольно-счетная палата Коми по поручению главы республики провела анализ финансового обеспечения Сыктывкарской городской поликлиники №3 и детской поликлиники №3. Об этом сообщает издание "Комиинформ".

Анализ объемов финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования и оценка факторов, влияющих на них, выявили неравномерное финансирование медицинских учреждений. В 2023 году СГП №3 получила из ОМС 1, 2 млрд рублей, что на 444 млн рублей (или 62, 4%) больше по сравнению с 2019 годом. Финансирование детской поликлиники составило 541 млн рублей, что больше на 1, 2 млн рублей (или 0, 2%) по отношению к 2019 году.