Россияне переходят на новое расписание, теперь суббота станет рабочей. Люди в ярости покраснели как помидоры

Фото из архива "Про Города"

Вопрос уже решили В ноябре 2024 года при пятидневной рабочей неделе ожидается 21 рабочий день и 9 выходных. Данная структура календаря учитывает как федеральные, так и возможные региональные праздники.

Празднование Дня народного единства

Центральным событием ноября станет празднование Дня народного единства. В связи с этим государственным праздником будут объявлены два выходных дня - 3 и 4 ноября.

Кроме того, суббота, 2 ноября, будет сокращенным рабочим днем.

Региональные нерабочие дни

Необходимо отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации могут быть установлены дополнительные нерабочие дни из-за местных праздников и памятных дат.

Так, в Северной Осетии 20 ноября отмечается праздник Уастырджи, который может быть объявлен выходным днем в этом регионе.

Таким образом, с учетом всех факторов, рабочий календарь ноября 2024 года при пятидневной рабочей неделе будет включать:

21 рабочий день

9 выходных дней

Такая структура призвана обеспечить оптимальный баланс между трудовыми буднями и временем для отдыха и восстановления сил граждан.

Подробный график рабочих и выходных дней ноября 2024 года:

Рабочие дни:

1, 5-8, 11-15, 18-22, 25-29 ноября

Выходные дни:

2-4, 9-10, 16-17, 23-24, 30 ноября