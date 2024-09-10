Россияне переходят на новое расписание, теперь суббота станет рабочей. Люди в ярости покраснели как помидоры
- 18:00 10 сентября
- 12+
- Служба новостей
Вопрос уже решили
В ноябре 2024 года при пятидневной рабочей неделе ожидается 21 рабочий день и 9 выходных. Данная структура календаря учитывает как федеральные, так и возможные региональные праздники.
Празднование Дня народного единства
Центральным событием ноября станет празднование Дня народного единства. В связи с этим государственным праздником будут объявлены два выходных дня - 3 и 4 ноября.
Кроме того, суббота, 2 ноября, будет сокращенным рабочим днем.
Региональные нерабочие дни
Необходимо отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации могут быть установлены дополнительные нерабочие дни из-за местных праздников и памятных дат.
Так, в Северной Осетии 20 ноября отмечается праздник Уастырджи, который может быть объявлен выходным днем в этом регионе.
Таким образом, с учетом всех факторов, рабочий календарь ноября 2024 года при пятидневной рабочей неделе будет включать:
- 21 рабочий день
- 9 выходных дней
Такая структура призвана обеспечить оптимальный баланс между трудовыми буднями и временем для отдыха и восстановления сил граждан.
Подробный график рабочих и выходных дней ноября 2024 года:
Рабочие дни:
1, 5-8, 11-15, 18-22, 25-29 ноября
Выходные дни:
2-4, 9-10, 16-17, 23-24, 30 ноября
Стоит отметить, что данный календарь является предварительным, и в ходе дальнейших решений органов государственной власти в него могут быть внесены коррективы. Работодателям и гражданам рекомендуется отслеживать официальные источники информации для получения актуальных сведений.