73-летняя сыктывкарца вновь стала жертвой мошенников спустя годы после первого случая

73-летняя жительница Сыктывкара стала жертвой мошенников дважды за несколько лет. Преступники обманули пенсионерку и выманили у нее значительную сумму денег, воспользовавшись ее доверием. Подробности инцидента рассказали в МВД по Коми.

Так, по информации ведомства, четыре года назад женщина вложила деньги в "криптовалютную биржу" и потеряла более 400 тысяч рублей. В этом году ей позвонил человек, представившийся юристом, и предложил помощь в возвращении потерянных средств. Он дал пенсионерке пароли для входа в личный кабинет на том самом сайте, где, по его словам, затеряли ее деньги, которые якобы за эти годы выросли в стоимости до шести миллионов рублей благодаря криптовалюте и процентам.

Пенсионерка, обрадовавшись, последовала всем указаниям "юриста" и перевела ему дополнительно 735 тысяч рублей в качестве страховки.