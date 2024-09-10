В Коми сняли особый противопожарный режим

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В Коми по заявлению министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерины Киселевич 10 сентября особый противопожарный режим сняли. Министр также акцентировала, что пожароопасный сезон продолжается, и представила промежуточные данные.

В 2024 году Лесопожарный центр Минприроды Коми устранил 76 лесных возгораний, охвативших 303 гектара. 89% пожаров удалось потушить в первые сутки, что стало лучшим результатом за последние пять лет, подчеркнула Киселевич.

Также добавим, что в рамках национального проекта "Экология" и федерального проекта "Сохранение лесов" с 2019 по 2024 годы Коми лесопожарный центр получил оборудование на 341 миллион рублей, достигнув 97, 5% от необходимого уровня оснащенности, отметила министр.

Напомним, что с 5 июля 2024 года в Коми ввели особый противопожарный режим, охватывающий Сыктывкар, а также районы Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский, Сысольский, Удорский, Усть-Вымский и Усть-Куломский.