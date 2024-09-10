Такого не было 140 лет: Вильфанд спрогнозировал – июльская жара вернется и продержится половину осени

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что дневная температура к пятнице может достигнуть 29 градусов, а в течение недели ожидается 25-26 градусов. Это настоящая июльская погода в сентябре, которая сохранится практически до конца месяца. Вильфанд подчеркнул, что такая высокая температура в сентябре — редкость, и она может превысить рекордные значения за последние 140 лет.

Согласно прогнозам, начиная с четверга, воздушные массы будут перемещаться с юго-востока, что приведет к повышению температуры. По предварительным расчетам, до середины сентября ожидается высокая температура, и ночные температуры будут составлять 15-17 градусов. Вильфанд отметил, что такая погода характерна для июля, и это совершенно необычная ситуация для сентября в Москве.