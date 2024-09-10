Такого не было 140 лет: Вильфанд спрогнозировал – июльская жара вернется и продержится половину осени
- 15:15 10 сентября
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- Служба новостей
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что дневная температура к пятнице может достигнуть 29 градусов, а в течение недели ожидается 25-26 градусов. Это настоящая июльская погода в сентябре, которая сохранится практически до конца месяца. Вильфанд подчеркнул, что такая высокая температура в сентябре — редкость, и она может превысить рекордные значения за последние 140 лет.
Согласно прогнозам, начиная с четверга, воздушные массы будут перемещаться с юго-востока, что приведет к повышению температуры. По предварительным расчетам, до середины сентября ожидается высокая температура, и ночные температуры будут составлять 15-17 градусов. Вильфанд отметил, что такая погода характерна для июля, и это совершенно необычная ситуация для сентября в Москве.
Температуры в сентябре в Москве будут приближаться к рекордным значениям. Например, 12 сентября максимальная температура в 1932 году была 26,4 градуса, 13 сентября рекордная температура составила 27,4 градуса в 1909 году, а 14 сентября — 27,1 градуса в 1955 году. Сейчас температура приближается к этим рекордным значениям, что подчеркивает необычность текущей погодной ситуации, пишет pg12.ru.